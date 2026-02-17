Haos u Eliti: Luka brutalno isponižavao Anitu pred svima! Zaurlao na nju, pa je u duetu s Anđelom zakucao za dno (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije je dao reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o svađi sa Anitom Stanojlović.

- Neću ja neko da me mrška tako. Ne znam što je plakala... Ona je meni rekla da sam u pravu i da neće da reaguje. Je l' Terza treba u besu nju da vređa? Možda bih ja vređao Sofiju da je rekla. Video sam da Terza ćuti i da se obraća samo meni. Ja sam rekao da ima da ćuti kad joj kažem, a ako ne neka izađe iz veze. Evo neka odmah uzme stvari. Šta bi bilo neko da joj je odgovorio? - govorio je Luka.

- Neću da pričam... Nije mi rekao lepo, nego nad*kano - plakala je Anita.

- Šta se mešaš koji k*rac i gde če to da ode? Dača priča o njoj, svuda mi ide glava - dodao je Vujović.

- Aneli, Luka je zbog tebe izgubio živce - rekao je Milan.

- Ja odem i pet dana me nema, meni ne može niko da zabrani da pričam - rekla je Aneli.

- Ja ne želim da se ona meša u muške svađe, kako se Sofija ne meša? On da nešto kaže, onda trebam ja da skočim i da se mešam. Krivo mi je što joj je preče sve drugo da čuje nego kako joj se dečko oseća - rekao je Luka.

- Ona sa njenim reakcijama dovede do još većeg sukoba, ona samo po svom i onda uvuče u sr*nje svog partnera. Sofija ćuti sve vreme - rekao je Anđelo.

- Puši k*rac pederčino raspala, beži folirantu jedan - rekla je Anita.

- Ne znam šta je problem. Petnaest dana nemamo nijednu raspravu i svađu, a ona danas vidi da mi nije dobr - rekao je Luka.

- Ne možeš da vičeš na mene pred svima - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić