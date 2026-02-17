Stanija je kočila: Alibaba se setio svih detalja muvanja sa Anitom i ljubomornih scena koje mu je pravila! (VIDEO)

Trač partija!
Asmin Durdžić razgovarao je sa Danilom Dačom Virijevićem o odnosu sa Anitom Stanojlović i muvanju koje su imali kad je ona tek ušla u "Elitu".
- Na šta je ono beše Anita ljubomorisala? - pitao je Asmin.
- Na vratila odabranih, ali ne mogu da se setim - rekao je Dača.
- Nešto da ne pričam sa Majom... Luka je tad bio u vezi - dodao je Asmin.
- Ona je flertovala sa tobom čim je ušla. Nije to bilo wow, ali je bilo muvanje - govorio je Dača.
- Video je da nisam zainteresovan i Stanija je kočila - rekao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A. Nikolić