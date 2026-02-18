Bebica ovu noć neće preživeti: Teodora se prisetila lepših vremena s Đukićem, on umalo dobio srčani! (VIDEO)

Nije mu dobro!
Teodora Delić našalila se i bacila foru na kontu starih vremena kada su se muvali ona i Đukić, a Terza i Mina Vrbaški zbog čega je Bebica doživeo novo pomračenje.
- Kao nekad - rekla je Teodora.
- Što peckaš? - upitao je Terza.
- Ja ne razumem, šta ti je smešno? - upitao je Bebica.
- Hoćeš da odj*beš od mene? Mrš u p*čku materinu - rekla je Teodora.
- Mrš ti u p*čku materinu - rekao je Bebica.
- Boli te k*rac - rekao je Terza.
- Dečko nije normalan - dodala je Teodora.
Autor: N.Panić