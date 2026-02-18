AKTUELNO

Zadruga

Priča da se Janjuš i ja volimo, pa završi s njim: Aneli dočekala Maju na zicer i brutalno je oblatila, više neće da čuje za nju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Shvatila koliko je sati!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Aneli Ahmić koja je progovorila o svojim svađama sa ukućanima.

- Aneli, u mnogo si tema bila sinoć - rekao je Bora.

pročitajte još

Toša dobio pojačanje: Na imanje stigao i njegov brat Moša, takmičarima najavio rešetanje! (VIDEO)

- Ja sam par stvari posmatrala i ćutala, gledala sam sa strane. Nisam bila u mnogo tema, svađala sam se sa Ivanom, ali ne sa drugima. Što se tiče Anite, cele noći me provocirala i dobacivala mi da sam k*rva, a ja sam samo dobacila: ''J*biga kad me voli''. Nakon toga je Luka došao i najstrašnije me izvređao, nema šta mi nije rekao. Meni ne trebaju potrčci, ja ne provocira ljude i ne idem sa Urošem da provociram ljude kao Maja. Ja sam sinoć videla da je ona baš provocirala Asmina i nebitno što je to Asmin, ne volim nepravdu. Devojka treba da uđe vezu jer je zaljubljena, a ne da se plaši Stanije. Mene ne zanima Janjuš, ali je ona rekla da je videla emocije između mene i Janjuša, pa kako onda ide kod njega na krevet? - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' imaš emocije prema Janjušu? - upitao je Bora.

pročitajte još

Idi operi obraz i smršaj: Uroš žestoko urnisao Anastasiju, ona uzvratila duplo! (VIDEO)

- Ne, ali je ona to govorila i onda završi s njim. Ona može da nastavi s Janjušem do jutra apsolutno, nisam ljubomorna. Čekam da vidim da li će gledaoci večeras biti realni kao inače - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Janjušu pukao film: Maju oduvao dok ne završi kontakt s Alibabom, ne želi da čuje za nju više! (VIDEO)

Zadruga

Glumi Anđelu prijatelja, a druži se s Anitom: Boginja dočekala Maju na zicer, pa je raskrinkala do srži! (VIDEO)

Domaći

Više strasti sam imao s Teodorom: Đukić brutalno ponizio Boginju, više ne želi da čuje za nju! (VIDEO)

Zadruga

Želi ono što je moje, želi da bude ja: Anita dočekala Aneli na zicer i brutalno je ponizila, ona ne želi da se svađa sa nebitnima! (VIDEO)

Domaći

Stiglo je gorko kajanje: Aneli ne može da oprosti sebi što nije slušala Đedovića na vreme! (VIDEO)

Zadruga

Na korak do pucanja: Aleksandra priznala sve što joj leži na duši, ovo ju je skupo koštalo! (VIDEO)