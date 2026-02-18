Priča da se Janjuš i ja volimo, pa završi s njim: Aneli dočekala Maju na zicer i brutalno je oblatila, više neće da čuje za nju! (VIDEO)

Shvatila koliko je sati!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Aneli Ahmić koja je progovorila o svojim svađama sa ukućanima.

- Aneli, u mnogo si tema bila sinoć - rekao je Bora.

- Ja sam par stvari posmatrala i ćutala, gledala sam sa strane. Nisam bila u mnogo tema, svađala sam se sa Ivanom, ali ne sa drugima. Što se tiče Anite, cele noći me provocirala i dobacivala mi da sam k*rva, a ja sam samo dobacila: ''J*biga kad me voli''. Nakon toga je Luka došao i najstrašnije me izvređao, nema šta mi nije rekao. Meni ne trebaju potrčci, ja ne provocira ljude i ne idem sa Urošem da provociram ljude kao Maja. Ja sam sinoć videla da je ona baš provocirala Asmina i nebitno što je to Asmin, ne volim nepravdu. Devojka treba da uđe vezu jer je zaljubljena, a ne da se plaši Stanije. Mene ne zanima Janjuš, ali je ona rekla da je videla emocije između mene i Janjuša, pa kako onda ide kod njega na krevet? - rekla je Aneli.

- Je l' imaš emocije prema Janjušu? - upitao je Bora.

- Ne, ali je ona to govorila i onda završi s njim. Ona može da nastavi s Janjušem do jutra apsolutno, nisam ljubomorna. Čekam da vidim da li će gledaoci večeras biti realni kao inače - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić