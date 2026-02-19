LUKA PROGLAŠEN NAJVEĆOM PAPUČOM ELITE 9! Mina pecnula Viktora za Aneli, Ahmićeva demolirala Vujovića: Ugušio me je zbog toga, zato sam i presekla (VIDEO)

Ne štede ga!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Viktoru Gagiću.

- Koliko ti je žao što nisi vezan sa Aneli - glasilo je pitanje.

- Ma nije mi žao, ne znam zašto to pitanje. Kad vidim da plače i da joj je teško, naravno da ću da je tešim, to je bilo prijateljski - rekao je Viktor.

- Ima mesec dana, ja sam ti odmah rekla da se smeškaš sa njom - dobacila je Mina.

Sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Do kada ćeš biti obični papučar - glasilo je pitanje.

- Ne znam, videćemo...Ova devojka mi nije vređala majku, oca, nije mene vređala. Za mene muškarac nije muškarčina ako ostavi devojku da plače, a ode da se smeje u kazinu - rekao je Luka.

- Za mene on jeste papučar, zato i nije moj, zato me je i ugušio, zato sam i presekla vezu - rekla je Ahmićeva.

- Kako mogu da budem papučar, zar Luka nije onaj koji je tukao, nasilnik, gde Aneli nije smela reč da kaže?! To su njene reči - skočio je Vujović.

- Luka itekako napolju se malo drugačije ponaša, tako da nećemo o tome da ne bih pokretala neke teme, ali mislim da voli da bude žrtva žene, da ga žene maltretiraju - rekla je Aneli.

- Kao što sam rekao za vezu sa Aneli, kada ga gledam vidim sebe, ja ne bih sebi dozvolio da radim neke stvari koje sam radio. Muškarac u vezi ne sme sebi da dozvoli da ga devojka ucenjuje, da je njena zadnja ili da je njegova zadnja ili da dogovorom dođu do rešenja. Ili treba da preseče ili da naprave ozbiljan razgovor, al' da dođu do kompromisa, a ne da bude samo po njenom - rekao je Filip.

- Ako je papučarenje to što ima poštovanje prema meni, onda treba da bude najveća papuča. Aneli je rekla da ga je ostavila zbog toga što je papuča. Ja na kraju uvek popustim i bude po njegovom, ja se brecam i pravim haos, ali uvek na kraju bude po njegovom - rekla je Anita.

- Ne možemo da poredimo situacije, bilo je svašta i kod Aneli, možda zato što je početak veze. Možda zbog stvari gde ispada da Luka popušta Aniti, autoritet mora da se stiče u vezi, ne može da se nametne. Ne znam šta da ti kažem, glupo je i nezahvalno da te ja savetujem jer sam bila sa Anitom. Realno je stiglo pitanje s obzirom na vaš odnos, ti si to negde sam rekao da je to bila njena odluka. Ja mislim da da si se vezao sa Aneli, ona te nikada ne bi ostavila - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić