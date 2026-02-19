AKTUELNO

Zadruga

LUKA PROGLAŠEN NAJVEĆOM PAPUČOM ELITE 9! Mina pecnula Viktora za Aneli, Ahmićeva demolirala Vujovića: Ugušio me je zbog toga, zato sam i presekla (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne štede ga!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Viktoru Gagiću.

- Koliko ti je žao što nisi vezan sa Aneli - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Pukli kao i njihove bivše! Maja i Aneli se udružile, pa osudile Janjuša i Asmina za FEJK prijateljstvo: Jeste, naše nije bilo pravo, ali... (VIDEO)

- Ma nije mi žao, ne znam zašto to pitanje. Kad vidim da plače i da joj je teško, naravno da ću da je tešim, to je bilo prijateljski - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ima mesec dana, ja sam ti odmah rekla da se smeškaš sa njom - dobacila je Mina.

Sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

pročitajte još

Takmičari udružili snage da rasture Teodoru i Filipa! Delićeva polako priprema teren za povratak Filipu!? (VIDEO)

- Do kada ćeš biti obični papučar - glasilo je pitanje.

- Ne znam, videćemo...Ova devojka mi nije vređala majku, oca, nije mene vređala. Za mene muškarac nije muškarčina ako ostavi devojku da plače, a ode da se smeje u kazinu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za mene on jeste papučar, zato i nije moj, zato me je i ugušio, zato sam i presekla vezu - rekla je Ahmićeva.

- Kako mogu da budem papučar, zar Luka nije onaj koji je tukao, nasilnik, gde Aneli nije smela reč da kaže?! To su njene reči - skočio je Vujović.

pročitajte još

Raskrinkana Vanja Živić! Prvo oglašavanje Tanje, Kačavendine prijateljice: Evo kakav su razgovor vodile i da li joj je savetovala da se DISTANCIRA OD

- Luka itekako napolju se malo drugačije ponaša, tako da nećemo o tome da ne bih pokretala neke teme, ali mislim da voli da bude žrtva žene, da ga žene maltretiraju - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao što sam rekao za vezu sa Aneli, kada ga gledam vidim sebe, ja ne bih sebi dozvolio da radim neke stvari koje sam radio. Muškarac u vezi ne sme sebi da dozvoli da ga devojka ucenjuje, da je njena zadnja ili da je njegova zadnja ili da dogovorom dođu do rešenja. Ili treba da preseče ili da naprave ozbiljan razgovor, al' da dođu do kompromisa, a ne da bude samo po njenom - rekao je Filip.

- Ako je papučarenje to što ima poštovanje prema meni, onda treba da bude najveća papuča. Aneli je rekla da ga je ostavila zbog toga što je papuča. Ja na kraju uvek popustim i bude po njegovom, ja se brecam i pravim haos, ali uvek na kraju bude po njegovom - rekla je Anita.

pročitajte još

ŽESTOKI RAT BIVŠIH PRIJA! Lukina majka Biljana urnisala Anelinu Groficu: Mesto ti je na psihijatriji!

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možemo da poredimo situacije, bilo je svašta i kod Aneli, možda zato što je početak veze. Možda zbog stvari gde ispada da Luka popušta Aniti, autoritet mora da se stiče u vezi, ne može da se nametne. Ne znam šta da ti kažem, glupo je i nezahvalno da te ja savetujem jer sam bila sa Anitom. Realno je stiglo pitanje s obzirom na vaš odnos, ti si to negde sam rekao da je to bila njena odluka. Ja mislim da da si se vezao sa Aneli, ona te nikada ne bi ostavila - rekla je Matora.

pročitajte još

Novi umetnički obred Aneline majke Grofice: Pogledajte šta radi s crnom farbom preko Lukine slike (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Meni nije smešno kada Luka prolazi, smeje se, a Anita stoji pored: Mina i Terza udruženim snagama kompletno raskrinkali Luku Vujovića (VIDEO)

Zadruga

Ovo napolju da je napravio izlomio bih ga: Luka besan kao ris na Filipa, Maja i Anita udružile snage i nikad žešće urnisale Đukića! (VIDEO)

Zadruga

Glupo je da se on i Janjuš savetuju: Matora mišljenjem upalila Luku Vujovića, Ivan se usaglasio sa njom, pa nahvalio Maju: Mislim da će biti dobra maj

Zadruga

Resetovali ga: Kačavenda i Uroš Stanić urnisali Janjuša zbog ponašanja prema Aneli (VIDEO)

Zadruga

Slavice, svanulo vam je: Zorica Marković demolirala Bebicu zbog flerta Đukića i Teodore, Ivan misli da je ona pomešala ULJE I VODU (VIDEO)

Zadruga

Ubeđeni da i dalje voli Jelenu: Takmičari osudili Ivana zbog vređanja Anđele, pa ga prozvali da se plaši da komentariše Jelenu koja ga je javno preva