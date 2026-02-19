AKTUELNO

Zadruga

Preči joj Lemur od ćerke: Alibaba dočekao Aneli na zicer, pred svima je zakucao za dno na Norin rođendan! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Takmičari na nogama!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je prvo pitanje za Asmina Durdžića.

- Čemu haos na Hanu zbog Haninog ručka, sve i da je pojela, kakve veze ima? - glasilo je pitanje.

Neću više da mi govoriš da me voliš nego da me voliš zaista: Hana se raspala na komade, pokušava da osvesti Neria na svaki način! (VIDEO)

- Ima veze, to je Majin ručak. Reporterka mi je rekla da je tokod Hane i ja sam otišao da je probudim, a potom mi je Nerio rekao da je pojeo dva doručka. Nisam dirao nikoga već je Aneli počela da ljubomoriše i Hana me prva uvredila, pa sam im j*bao mater - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam išla da vidim ćerku i dali su mi na kapiji doručak, a on me probudio i pitao: ''Gde je Majin doručak?''. Napao me bez razloga - rekla je Hana.

- Nisam te napao klošarko jedna - rekao je Asmin.

Specijalno iznenađenje za Aneli i Asmina: Norini roditelji danas slave njen peti rođendan! (VIDEO)

- Nemoj ti njoj klošarko - rekao je Nerio.

- Aneli je ljubomorisala i to je bio problem, Asmin je lepo pitao - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Danas ću prvo popodne spavati uz Lemura - rekla je Aneli.

- Danas joj je detetu rođendan, a ti se obraduješ Lemuru. Blamu od žene - rekao je Alibaba.

Lavina emocija: Aneli jeca u kameru dok se obraća ćerki Nori, dirljivim rečima joj čestitala rođendan! (VIDEO)

- Igračka ti je preča od rođendana deteta - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

