Preči joj Lemur od ćerke: Alibaba dočekao Aneli na zicer, pred svima je zakucao za dno na Norin rođendan! (VIDEO)

Takmičari na nogama!
Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je prvo pitanje za Asmina Durdžića.
- Čemu haos na Hanu zbog Haninog ručka, sve i da je pojela, kakve veze ima? - glasilo je pitanje.
- Ima veze, to je Majin ručak. Reporterka mi je rekla da je tokod Hane i ja sam otišao da je probudim, a potom mi je Nerio rekao da je pojeo dva doručka. Nisam dirao nikoga već je Aneli počela da ljubomoriše i Hana me prva uvredila, pa sam im j*bao mater - rekao je Asmin.
- Ja sam išla da vidim ćerku i dali su mi na kapiji doručak, a on me probudio i pitao: ''Gde je Majin doručak?''. Napao me bez razloga - rekla je Hana.
- Nisam te napao klošarko jedna - rekao je Asmin.
- Nemoj ti njoj klošarko - rekao je Nerio.
- Aneli je ljubomorisala i to je bio problem, Asmin je lepo pitao - rekla je Maja.
- Danas ću prvo popodne spavati uz Lemura - rekla je Aneli.
- Danas joj je detetu rođendan, a ti se obraduješ Lemuru. Blamu od žene - rekao je Alibaba.
- Igračka ti je preča od rođendana deteta - rekla je Maja.
