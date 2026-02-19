Asmin Durdžić pao na testu: Maja Marinković mu skapirala taktiku, pa obrnula igricu! (VIDEO)

On je opet brani, ona ga tera u još veći kanal!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Asmina Durdžića i Marka Janjuševića Janjuš.
- Da li vidite kako vas Maja fino namešta, a ne Aneli? - glasilo je pitanje.
- Promenio sam mišljenje, ne mislim da je Maja to radila namerno - rekao je Alibaba.
- Mi imamo isti odnos od početka - rekao je Janjuš.
- Ja imam pravo da radim šta hoću, ovde su provokacije dozvoljene. Asmin je sada demantovao gledaoce. On je nasilan i mora da bude osuđen napolju kao što i jeste, a ja sam prva bila osuđena - rekla je Maja.
- Sada kaže da ga Maja nije namerno provocirala, a što je onda napao Janjuša? - upitala je Aneli.
- Tako je - rekla je Maja.
- Ceo dan me gaze Maja, Aneli i Uroš. Ja ovo ne mogu psihički da izdržim - rekao je Alibaba.
- Ko te j*be, što si došao u rijaliti? - upitala je Maja.
Autor: N.Panić