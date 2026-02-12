AKTUELNO

Zadruga

Ne može da kontroliše ljubomoru: Svi provalili koliko Alibabu boli Filip Đukić, Maja ga zakucala pred svima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pokušao da se opere, ali ga je ona uništila!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.

- Šta ti to imaš, a da nemaju drugi muškarci od žena sa kojima si bio? - glasilo je pitanje.

- Ne znam. Ja niti muvam, niti sam lepotan, nisam dobro stajeći, niti sam visok. Ja ne znam koja je fora - rekao je Filip.

pročitajte još

Pala maska Aneli Ahmić: Totalno raskrinkan njen plan, preko Janjuša pokušala da dođe do Alibabe! (VIDEO)

- Teodora, koja je fora? - pitala je Maša.

- Ima isti datum rođenja kao moj dečko - odgovorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Zašto napadaš Filipa? Bar pokušaj da sakriješ ljubomoru prema njemu i shvati da se on Maji samo sviđa - glasilo je pitanje.

- Ja njega nisam napao, nego sam ga uhvatio drugarski. Ja ću njega da napadam uvek kada pogreši, a to nije iz ljubomore. To da je ljubomora ja bih odradio kao Bebica - rekao je Asmin.

pročitajte još

Totalno pomračenje: Aneli vrišti na sav glas, Mića joj opalio šamar realnosti! (VIDEO)

- Ja sam rekla i ono jutro da ne dira čoveka jer nema čovek veze sa tim. On nije iskren, on ima animozitet zbog mene - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Zaljubila sam se i znam da ga to boli: Jelena rekla Ivanu u lice da ga više ne voli! (VIDEO)

Zadruga

Rekao, pa porekao: Munjez tvrdi da je on Miličin pravi prijatelj, kao i da je osudio Terzu zbog veze sa Sofijom (VIDEO)

Zadruga

Nemam stav, ali ga stavim: Maja i Filip usijali kući žestokim prepucavanjem, Đukić ne može da joj odoli! (VIDEO)

Zadruga

HLADAN TUŠ! Maja pred zoru shvatila da joj NEDOSTAJE VREDAN KOMAD NAKITA, ubeđena da ga je neko ukrao! (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik: Kačavenda ne može da veruje koliko je Hana lenja, Lepi Mića joj dodatno otvorio oči! (VIDEO)

Zadruga

Kako je biti ničiji?! Sanja pomerila granicu monstruoznosti, pa Marka novim provokacijama uspela da dovede do ludila! (VIDEO)