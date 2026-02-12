Ne može da kontroliše ljubomoru: Svi provalili koliko Alibabu boli Filip Đukić, Maja ga zakucala pred svima! (VIDEO)

Pokušao da se opere, ali ga je ona uništila!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.
- Šta ti to imaš, a da nemaju drugi muškarci od žena sa kojima si bio? - glasilo je pitanje.
- Ne znam. Ja niti muvam, niti sam lepotan, nisam dobro stajeći, niti sam visok. Ja ne znam koja je fora - rekao je Filip.
- Teodora, koja je fora? - pitala je Maša.
- Ima isti datum rođenja kao moj dečko - odgovorila je ona.
Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.
- Zašto napadaš Filipa? Bar pokušaj da sakriješ ljubomoru prema njemu i shvati da se on Maji samo sviđa - glasilo je pitanje.
- Ja njega nisam napao, nego sam ga uhvatio drugarski. Ja ću njega da napadam uvek kada pogreši, a to nije iz ljubomore. To da je ljubomora ja bih odradio kao Bebica - rekao je Asmin.
- Ja sam rekla i ono jutro da ne dira čoveka jer nema čovek veze sa tim. On nije iskren, on ima animozitet zbog mene - rekla je Maja.
