Ljubav nije da gubiš pare: Janjuš pokušao da otvori Luki oči, Anita se opet pravi najpametnija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ona je najpametnija i niko drugi!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Bez blama i obraza utrčavaš u kuću Odabranih i tražiš grickalice i šampanjac posle svega. Dečko ti nisi vezan lisicama, to je za našu lavicu? - glasilo je pitanje.

Filip zvan empatija: Preko noći počeo da mari za Bebičine nerve, ne želi pokvarenim potezima da ga otera u grob! (VIDEO)

- Dobro, od danas više nema potrebe da spavam tamo. Aneli je odmah krenula da dobacuje meni za šampanjac - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čovek je krenuo da trči i meni je rekao: ''Daj mi šampanjac'' - rekla je Aneli.

- Nije tako bilo - rekla je Teodora.

Treba da ti se oduzme dete jer nisi podobna majka: Ivan udario Aneli na majčinstvo na Norin rođendan, haos u Eliti! (VIDEO)

- Ona je rekla: ''Podelićemo šampanjac'', a Luka je rekao: ''Da'' - rekao je Ivan.

- Stigao je zadatak i on je zadatak hteo da radi. Je l' on očekivao da će igrice biti da igraju stoni tenis i pikado? On nije zbog Anite to uradio, to nije ljubav da on zbog nje gubi novac. Patio si se kroz život i sad trebaš ovde da gubiš pare na gluposti - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se vi brinete za naše pare? Mi imamo pare - rekla je Anita.

Autor: N.Panić

