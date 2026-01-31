Skočila kao oparena: Anita reži na Janjuša jer Luki hoće da otvori oči da ona nije za njega! (VIDEO)

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge.

- Aneli i Luka su urnisali jedno drugo i pokazali su neke najgore faze, ali je to prošla priča. Bora, Anastasija i Uroš su to, hteli oni ili ne. Kad su u svađi Bora utiče negativno, Uroš ide od njih i prenosi informacije, a epilog ste videli pre par dana. To da se prekinulo na vreme verovatno ne bi došlo do toga, ali je verovatno moralo da dođe do toga da bi skapirali da ne treba da budu zajedno - govorio je Filip Đukić.

- Broj jedan je mali smrad Uroš Stanić koji loš utiče na sve ljubavne odnose jer prenosi laži i zavađa ljude. Tri sezone mali skot nije naučio da se ljudi ne diraju u crvenom, a on ide do te mere da ih izludi, pa se hvali diskvalifikacijama. Sledeća osoba jeste Anastasija. Bora ima katastrofalne postupke, ali se ljubljenje sa nekim drugim napolju i ovde isto gleda. Ako je Bora u rastrojstvu, najlakše je vaditi se na to da se ovako ponaša zbog razvoda i Milice, a ako ti je stalo trudiš se oko nekog, a ne da se ljubiš. Murat ne gleda ovo na način na koji mi gledamo. Po mom mišljenju si negativno uticala na obojicu. Broj tri će da bude Hana. Ja sam te upozorila da se maneš Uroša Stanića. Ti si dozvolila da vam se meša uodnos, poveravaš se krenetenu koji ulicu ne zna da pređe na zeleno i dei vam bračne savete - govorila je Kačavenda.

- Prvo ću da navedem Anastasiju i Boru. Čovek koji samo da sedi ovde i radi ono što najbolje radi i gde je najzanamljiviji je sebi ovo dozvolio. Ti si sebi dozvolio da se sa njom ponašaš kao da nisi normalan. Svi ispaštaju zbog tvog ljubavnog problema, a ajde da taj odnos vredi nešto. Druge dve osobe su Luka i Anita. Vi ste jedan od najsvežijih parova, on je bio u katastrofalnom odnosu, a nakon 15 dana je doživeo da se bijete - rekao je Janjuš.

- Ja ne znam odakle tebi potreba da ga savaetuješ? Ne možeš - rekla je Anita.

- Imam potrebu jer mi je drag. Luka će ili da prihvati da bude rob do kraja veze sa Anitom ili da prihvati da živi slobodniji život, ali da ne bude u vezi. Dokle god si sa Anitom loše će da utiče jer nećeš imati slobodu - dodao je Janjuš.

- Nije isto ovde ni napolju. Ja napolju kad negde idem nema "gde ćeš", a prošle godine je bilo da ne ulazim u pušionicu. Ja sam se juče izjasnio, ona se izvinila i zamolila da oprostim. Ako se ovako nastavi naravno da nema perspektivu. Isto tako ako ja koketiram, a ona ćuti onda je ona rob - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić