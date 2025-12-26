AKTUELNO

Zadruga

Drama: Anita i Luka otkrili kako ih Aneli provocira, ona skočila kao oparena na njih! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila ja naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko ogovaraju Aneli Ahmić.

- Mislim da joj nije dobro jer smo zajedno - rekla je Anita.

- Oni su nebitni bez mene i neću da im dajem na značaju. Žele veštačke priče, neću da ih pravim žrtvama - govorila je Aneli.

- Anita je mene gledala i išla je pesma "Halo, ovde đavo", a ona je igrala i gledala u mene - pričao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Lepo što si to primetio - dodao je Dača.

- Budale mi prave priče - rekla je Aneli.

- Što je došla na metar od nas i došla da igra? Što nije bacila cigaru i ušla da igra kod podijuma - pričao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

