Drama: Anita i Luka otkrili kako ih Aneli provocira, ona skočila kao oparena na njih! (VIDEO)

Žestoko!
U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila ja naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko ogovaraju Aneli Ahmić.
- Mislim da joj nije dobro jer smo zajedno - rekla je Anita.
- Oni su nebitni bez mene i neću da im dajem na značaju. Žele veštačke priče, neću da ih pravim žrtvama - govorila je Aneli.
- Anita je mene gledala i išla je pesma "Halo, ovde đavo", a ona je igrala i gledala u mene - pričao je Luka.
- Lepo što si to primetio - dodao je Dača.
- Budale mi prave priče - rekla je Aneli.
- Što je došla na metar od nas i došla da igra? Što nije bacila cigaru i ušla da igra kod podijuma - pričao je Vujović.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić