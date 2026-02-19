AKTUELNO

Zadruga

Zaskočila Janjuša, pa priznala šta bi radila na njemu: Maja se ne zaustavlja, rešila da Alibabu totalno razludi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković ćaskali su na garnituri kada ga je ona proglasila folirantom, a pritom skočila na njega.

- Ti folirantu jedan večito nešto palam*diš - rekla je Maja.

- Budeš li me još jednom nazvala folirantom, ne pričamo više - odgovorio je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si najveći folirant - rekla je Maja.

- Što? Ne pričamo više - rekao je Janjuš.

- Zato što glumiš - rekla je Maja.

- Ti sa ovim tvojim inatima nećeš daleko dogurati, rekao sam ti nešto - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uvek sam volela da ležim na Janjušu jer je ogroman. Bolje da te stave umesto onog dušeka u izolaciji - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

