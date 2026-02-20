AKTUELNO

Pošto sam ja MANIJAK, nema potrebe da mi se obraćaš! Bebica uključio SKENER, pa zvanično RASKINUO s Teodorom, Filip sve sluša i ne veruje! (VIDEO)

Đukić kao ukras kraj njih!

Nenad Macanović Bebica rekao je svojoj bivšoj, sadašnjoj devojci Teodori Delić jutros da više nema potebe da mu se obraća, što je nju odmah iznerviralo, s obzirom na to da je legao i namestio se u položaj iz kog može da je skenira.

- Ne mogu negativu od jutros - navela je Teodora.

- Nema potrebe da mi se obraćaš uopšte, nema potrebe - rekao je Bebica.

- Je l' sam ti ja kriva? Što onda nema potrebe, reci mi - navela je Teodora.

- Rekla si obezbeđenju: "Možda će i mene da udari", pošto sam ja nasilnik i manijak nema potrebe da razgavoramo - istakao je Macanović.

- Ti sad hoćeš da praviš žrtvu, a ja to nisam rekla, ja tebi treba da kažem da mi se ne obraćaš - rekla je ona.

