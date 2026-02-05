AKTUELNO

Zadruga

Ponovo sve demantovao: Filip i dalje negira poglede s Teodorom, ona ne može da sakrije osmeh! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bebici neće biti dobro!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Ako još voliš Cara, što si bila utorkom sa Fićkom? - glasilo je pitanje.

- Rekla sam jasno i glasno da nemam potrebu da lečim svoje frustracije za razliku od njega. To je moja prošlost i uvek će ostati prošlost. Taj odnos je ostavio najveći pečat u mom životu i to je to - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čim naručuje pesme i ima neka emocija, to znači da ga voli. Falilo joj je s*ks, pa je bila sa Đukićem - rekla je Boginja.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Iako nosiš naočare, i dalje se vidi gde gledaš - glasilo je pitanje.

- Gledam u svakog iskreno, a jedino s kim sam se gledao u smislu muvanja je Teodra, ali to je bilo u početku - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Viktora Gagića.

- Da li misliš da je Mina iskrena prema tebi? - glasilo je pitanje.

- Da, za dva meseca se tako poikazalo i to je to - rekao je Viktor.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

