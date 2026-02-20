AKTUELNO

Zadruga

Tako ti je pričala i za Relju, OTOM-POTOM! Mina ubacila Luki CRV SUMNJE, Anita mu lagala za mnoge muškarce?(VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Sledeća na redu za nominovanje bila je Mina Vrbaški, koja je prvo počela da priča o Bebici, ali i o Aniti Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da kažem Teodori da je to postalo pretoksično, kad bi on izašao odavde, vi bi posle svega završili zajedno i da bi prodisali. Što se tiče Anite, sa njom sam imala sukob, stojim iza toga što sam iznela, to za Volkova to sam znala, ali nisam nigde komentarisala i pokušala sam da prećutim. Pustila sam jer vidim da je u crvenom i neću da je gazim, žao mi je što je u nervnom rastrojstvu, a mislim da ni vi nećete uspeti, kad budeš izašao napolje i video sve dokaze tu vezu ćeš ostaviti - naveoj e Vrbaški.

- Ona kaže da mu je samo odgovorila samo "Nemoj da smaraš" - rekao je Luka.

- Tako ti pričala i za Relju, otom-potom, videćeš kad izađeš. Vova je gospodin, pozdrav za njega. Ja ću Anitu da poštedim, nominovaću drugu osobu, to je Dušica - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

