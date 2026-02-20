AKTUELNO

Ne oseća potrebu da zaštiti verenicu! Veza Hane i Neria na klimavim nogama, Asmin ne prestaje da doliva ulje na vatru: Ti si još u pelenama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Gledanje klipova", a voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom Uroš Stanić savetuju Hanu Duvnjak da oduva Nerija jer je ne brani od napada Asmina i ostalih ukućana.

- On ima pik na mene već tri meseca. trebala sam mu sedam dana i posle je počeo da se derem. Jeste to poniženje, ali ja ne plačem zbog Asmina - rekla je Hana.

- Oni su mislili da će biti pobednici, ali neće. Moja žrstva nećeš biti! Ona igra na kartu žrstve da bi je narod malo više pogurao - rekao je Asmin.

- Ono je klasična laž. Ja sam ovde završila zbog Nerija, mene briga za sve ovde - rekla je Hana.

- Ona je vas argumentima razvalila i onda si krenula da me ogovaraš sa Miljanom. Reci pet dobrih tački zbog čega bih ja tebe poštovao i što bi te neko izabrao za ženu - rekao je Asmin.

- Zašto imaš potrebu da je vređaš? - skočio je Nerio.

- Probudi se u tri i kaže: "Koliko sam umorna", treba da te bude sramota! Vi u šest uveče ustanete kao dve mumije, ko da vas poštuje!? Tebe niko više ne poštuje zbog ove žene. Ti si ugašena i ne zanimaš me - rekao je Asmin.

- Nemoj da me napadaš, da jedeš g*na, da vrištiš - rekla je Hana.

- Imam manjak reakcija na neke stvari, a na neke imam reakcije. Nisam ja taj tip koji eksplodira na sve. Na neke stvari bih trebao, ali ne znam zašto ne reagujem - rekao je Nerio.

- Nije se našao da brani Hanu nikako. Nerio ne oseća potrebu da ustane i skoči, nego ćuti kao mumija i dopušta da se iživljavaju na Hani, a ima m*da da vređa Sandru i mene - rekao je Uroš.

- Ti si još uvek u pelenama! - ponavljao je Asmin.

Autor: A.Anđić

