Zadruga

Tenzija se ne smiruje: Maja i Aneli nezaustavljive, pljušte nove prozivke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi progovorila o sukobu s Majom Marinković.

Aneli, rekla si da si je pratila danima? - upitao je Darko.

- Tako je, videla sam da je bila ljubomorna kad sam ja pevala sa Filipom, ona je odletela odmah do Asmina i pevala Stanijinu pesmu. Meni se više isplatilo da sam bila prijatelj s njom nego da mi je ovakva faca i da imam infekcije - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ti Maja pre deset dana nije bila sutlijašica i ti njoj sve ono što si rekla? - upitao je Darko.

- Ja sam bila iskrena, ali ona je sve pokazala. Ovo što sada pričam o njoj je apsolutno živa istina, devojka danas nije mogla da se digne i jedva mi je došla do lica - rekla je Aneli.

- Devojko, ti si mene ščepala. Ti imaš tikove iz prošlosti, smrdiš na kilometar. Ovako vam izgleda žena koja ima stvari iz prošlosti - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

