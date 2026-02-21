Radujem se kad vidim tračak nade: Ivan svim silama najvija da Teodora šutne Đukića! (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Ivana Marinkovića koji je prokomentarisao Filipa Đukića i Teodoru Delić.

- Posle one situacije smo sinoć svi analizirali šta se dešavalo, a Teodora je sinoć rekla šta misli. Ona se sinoć tresla i rekla je: ''Ja se plašim za Filipa'', tako da joj to nesvesno izleti. Ti si Teodoru malo ohrabrio načinom pitanja i ona je onda ovako pričala. Ona mora hitno da izađe iz ovoga jer je on neće ostaviti. Ovaj čovek je nju unkazio, ona više apsolutno ne postoji. Ja se radujem kao malo dete kada vidim tračak nade da se ona od njega izvuče - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

