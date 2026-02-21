AKTUELNO

Zadruga

Ne ide u njihov mulj: Dača posavetovao Alibabu da precrta Aneli i Maju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skovali plan!

Danilo Dača Virijević posavetovao je Asmina Durdžića da ignoriše i Maju Marinković i Aneli Ahmić.

pročitajte još

Isterali sve na čistac: Mina i Viktor našli zajednički jezik i sve probleme ostavili iza sebe! (VIDEO)

- Ne treba da ideš u njihov mulj i da praviš greške. Napravio si silne greške, svaka će da ti se gleda. Bez komunikacije i sa jednom i sa drugom. Ovu si sprdao i odmah se upalila - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam jako iskusan, ali ovaj rijaliti mi ne ide u glavu - dodao je Asmin.

pročitajte još

Da smo napolju, ostavila bih ga: Palo priznanje Teodore Delić! Bebicu umalo u grob oterala, ne može očima da ga gleda (VIDEO)

- One su ovde godinama, ali dođem i ja i pročitam ih - pričao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Smislio novu taktiku: Dačo pripremio Alibabu, od sutra će Maju samo kulirati i ignorisati! (VIDEO)

Zadruga

Lepo se sredi da ne kažu da si prljava: Bora i Anastasija našli način da začepe usta zlim jezicima! (VIDEO)

Zadruga

PONAŠANJE TI JE KATASTROFALNO, BIĆE OD IGRAČKE PLAČKE! Dača upozorio Alibabu da ne PECKA Maju, ovaj se odmah BRECNUO! (VIDEO)

Domaći

UGASIĆU RELJU I DESINGERICU! Luka se naoštrio da snimi REP PESMU, smislio i kako će se zvati! (VIDEO)

Zadruga

Ispao sam kolatelarna šteta: Janjuš više ne želi da čuje za Maju i Alibabu, besan kao ris! (VIDEO)

Zadruga

Džaba je krečio: Dača uči Alibabu kako da ne bude najveći blam, Maja s pola snage sve pogazila! (VIDEO)