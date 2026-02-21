Ne ide u njihov mulj: Dača posavetovao Alibabu da precrta Aneli i Maju! (VIDEO)

Skovali plan!

Danilo Dača Virijević posavetovao je Asmina Durdžića da ignoriše i Maju Marinković i Aneli Ahmić.

- Ne treba da ideš u njihov mulj i da praviš greške. Napravio si silne greške, svaka će da ti se gleda. Bez komunikacije i sa jednom i sa drugom. Ovu si sprdao i odmah se upalila - rekao je Dača.

- Ja sam jako iskusan, ali ovaj rijaliti mi ne ide u glavu - dodao je Asmin.

- One su ovde godinama, ali dođem i ja i pročitam ih - pričao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić