Želi da me ogadi Luki, kao što je Matora htela mene njemu: Anita progovorila o svađama s Lukom, priznala da vidi promenu kod Anđela zbog RASKRINKAVANJA (VIDEO)

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan svađe Luke Vujovića sa Aneli Ahmić, u kojima je bila i Anita Stanojlović, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Anitom.

- Ja ne bih bila super da nije između nas super, ali je bilo između nas svega. Ponižavanje, histerija, svega je bilo...Na osnovu reakcije, imaju pravo da pričaju kako hoće, ja bih slično komentarisala kao i učesnici, ali ja u dubini duše njemu stvarno verujem. Niti sam ikada uhvatila pogled, niti pogrešan korak, verovatno bih napravila isti haos da sam videla. Sama pomisao i ta scena kada zamislim u glavi da on leži pored nje, nije mi dobro, znam na šta je spremna i šta da izmisli. Ona je spremna na sve, a ja sam želela da sprečim sve to - rekla je Anita.

- Kada ste se svađali u pabu, on je provukao da zna šta je tebi. Da li ti namerno aludira na Anđela ili on njega smatra pretnjom - pitao je Darko.

- Ja sam njemu ponavljala samo da izgovori njegovo ime, znam da je mislio na njega...Kao hoće da me smiri, pa me još više izbaci iz takta. Nije on ljubomoran, nego namerno radi neke stvari. Ja sam njemu par puta rekla kad aon kaže da je najgori, ja mu kažem: "prestani da pričaš to, svi će misliti da sam ja loša, a ti dobar", meni to deluje kao da on to radi namerno. Ne znam da li je on takav, da li stvarno misli ili radi namerno, nisam ga naučila u suštini, ali mislim da on to radi namerno. Kada sam imala nervni slom, on je mene stvarno smirio, lepim tonom, zagrlio me je - rekla je Stanojlovićeva.

- Sećaš se i ranije kada si htela da "ugasiš temu" za Relju, Luka ga je provlačio - rekao je Darko.

- Ista scena je bila u pabu...Ne znam što to radi, imam osećaj kao da hoće sa mnom da se nadmeće, kao ko ima više lošijih postupaka. Ja sam plakala što se pokrenula tema za Bajaderu, znam da to nije tako, a oni to predstavljaju, a on mi kaže: "znam što plačeš i što si takva" - rekla je Anita.

- Se sećaš šta si odgovorila za Relju i Volkova?! Kada su te pitali šta to ima Relja, što nema Volkov, ti si rekla: "kada budem bila s drugim, znaću" - pitao je Darko.

- Htela sam da idemo kod Drveta da priznam sve da dobijemo šta smo hteli...Uhvatili su me u tom trenutku, nisam bila ni sa Reljom ni sa Volkovim - rekla je Anita.

- Da li smatraš da Anđelo namerno želi da te ogadi Luki i kada priča kroz šta je sve prošao - pitao je Darko.

- Mislim da želi da me ogadi Luki, kao što je Matora nekada htela da me ogadi njemu. Sve ono što on priča, u svemu ima istine, ja demantujem šta nije istina. To se sve dešavalo nakon našeg raskida, ja sam tokom veze bila najbolja na svetu. Koliko mi je puta pretio: "ako budeš još jednom uradila, kraj", tako da sam ja pazila, kada me je ostavio (Anđelo), tu je onda haos. Ja sam Luku već upozorila, ne volim da budem ostavljena - rekla je Anita.

- Da li smatraš da se Anđelovo učešće promenilo od kada je tebi pukao film i kada si iznela sve što si htela - pitao je Darko.

- Ne posmatram ga toliko, ali vidim da je nervozniji i da se ne smeje toliko, non stop se šeta. Pukli su ga i kompleksi kada mu je Milena rekla da je splasnuo, pa je počeo da trenira - rekla je Anita.

- Šta se dešava u vezi Terze i Sofije, da li su toliko jaki koliko se predstavljaju?! Znaš zašto, otišli su posle klipova u kuću Odabranih, gde mu je zamerala što je muvao Minu kao i nju - pitao je Darko.

- Meni je to znak da joj je stalo do njega. Jedino što mi je sumnjivo što je Sofija lagano prihvatila zadatak, pa je čak i izgovorila: "volela bih da bude igrica gde se dodiruju usnama", mislim, gde ti kao njegova devojka to da izjaviš?! Ovako su mi lepi i simpatični, lepo se slažu - rekla je Anita.

Autor: Nikola Žugić