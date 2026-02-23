PRELEPO SE OSEĆAM: Vanja priznala da je zbog Ivana na SEDMOM NEBU, bez ustezanja prokomentarisala odnos Filipa i Teodore! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bila je Vanja Prodanović.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Prelepo se osećam - kazala je Vanja.

- Ušla si u vezu sa Ivanom Marinkovićem, šta te je privuklo kod njega? - upitao je Darko.

- Divan je, prepametan. Osećam se prelepo kad sam pored njega. Volim njegove šale, zaista mi prija. Dopada mi se jer želi da provede vreme sa mnom i upozna me bolje. Ne slušam druge učesnike, mislim na one koji ga ne vole, sama donosim zaključke - rekla je Vanja.

- Da li su se među vama već javile emocije? - upitao je Darko.

- Da, jesu. Želim da je uvek pored mene - kazala je Vanja.

- Šta te je na Filipu privuklo na početku, kada si ušla, a šta sada na Ivanu? - upitao je Darko.

- Odgovarala mi se ta njegova priroda, nisam nekada upoznala nikog kao što je on, ali se to ispostavilo kao loša odluka. Ivan je drugačiji u potpunosti - kazala je Vanja.

- Kako gledaš na odnos Filipa i Teodore? - upitao je Darko.

- Mislim da postoje emocije, oni vole kad su jedno pored drugog. Na početku nisam moislila da tu postoje neke emocije, ali sad mislim drugačije. Smatram da Bebica treba da proizna sebi da je kraj - kazala je Vanja.

Autor: S.Z.