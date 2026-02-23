Lepa reč vodi u Pariz! Terza osuo hvalospev o advokatici zarad besplatnog smeštaja, ona se ponovo obračunala sa Mićom! (VIDEO)

Žestoko!

Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dodelio je naredni budžet Vanji Prodanović.

Vanja ti si stvarno pametna, koristiš neke rečenice koje ja ni ne razumem. Drago mi je što si sa Ivanom, ali ne bih voleo da ga koristiš zbog rijalitija. Srećno u izolaciji. Muki, za tebe tri hiljade. Nisi trebao da se mešaš u odnos Bore i Anastasije. Anastasija ti si zag*nala i šefa i stanicu. Na početku si Boru koristila kao rijaliti učesnika, ponizila si ga više puta. On je tebi takođe svašta uradio, ali sama si izazvala. Mislim da imaš šta da kažeš, ali padaš baš. Kažu da ličiš na Anđelu Đuričić. Malo se aktiviraj, zavukla si se tamo u rehab. Jovana advokatica četiri hiljade, jako te gotivim. Ljudi te ne vole jer im kažeš sve u brk. Ne sviđa mi se kad ulaziš u sukob i vređaš njima decu isto, jer ispadaš ista. Što se tiče tebe i Milana, ja ne vidim da se vi nešto muvate.Veliki si borac, ali su te uhvatili da si paljevina, ti tu možeš samo da naj*beš. Voleo bih da vidim Pariz, bar ću imati smeštaj pošto se ja ne bahanališem - rekao je Terza.

- Konstatno pokušavaju da me ismeju, okreću oči. Post je, ne bih dozvolila sebi da padam nisko. Ja sam ti neizmerno zahvalna za sve što si uradio za mene! Mnogo mi je drago ššto nijednog momenta nisi pokušao da mi sugerišeš na moj sukob sa Asminom, niti da me ućutkaš. Ja nisam ponosna na ono što sam rekla, meni to ne priliči. Ne kajem se, jer nisam zaslužila ni približno ono što mi je rekao! Mićo, ne kajem se, ali mi ne priliči, sve si granice prešao! -rekla je Advokatica.

- Ja mislim da nisi normalna majke mi! Ja te ne spominjem - vikao je Mića.

- Jeftinije ti je da uzmeš neki apartamn u centru jer ona živi na periferiji, potrošićeš sve pare za prevoz - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić