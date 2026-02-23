AKTUELNO

Zadruga

Novi haos, nova zabrana! Anita gori od ljubomore, zabranila Luki da se kupa u bazenu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Nakon haosa tokom emisije "Gledanje ljubavnih klipova" Anita Stanojlović i Luka Vujović nastavili su svoju svađu u dvorištu.

- Ja se toga ne sećam. Sigurno ne bih išao u gaćama kod Maje Marinković. Nisam imao lošu nameru, niti sam sa namerom lagao. Montirano je sve dok nismo ušli u vezu - rekao je Luka.

- Ja ne znam odakle tebi pomisao da sa Majom imaš bilo kakvu komunikaciju - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ćemo ako tebi puste klip da se gledaš sa Anđelom? - pitao je Luka.

- Odakle ti pravo da ideš u gaćama kod nečijeg kreveta? - vikala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti nisi normalna. Ti nju dovodiš na krevet i pričap sa njom - rekao je Luka.

- Ja nisam fazon k*rvetina, pupun nje koja je išla da širi noge, ja taj fazon nisam - rekla je Anita.

- Shvati da se ne sećam, ja ne znam ni ove patike danas gde sam obuo. Ja ne znam šta ti tražiš sa mnom ako mi ne veruješ. Kako ćeš sad leti kad obučem kupaće gaće - rekao je Luka.

- Nećeš se kupati! Neću se ni ja kupati, nećeš ni ti - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

