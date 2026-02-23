Imam traume od tebe! Luka pokušava da sklopi primirje sa Anitom, ona mu za narednu grešku najavila PAKAO! (VIDEO)

Ne znaju gde udaraju!

Luka Vujović uložio je svu snagu da smiri tenziju sa Anitom Stanojlović.

- Privrženost tebi, lojalnost i da sam tu za tebe sam pokazao, jedini od svih! Da mi dođe da bacim foru za Maju ili Aneli meni ne znači da imam emocije, ali tebi bi to bilo bolesno. Ti imaš samo antiharizmu u sebi za te stvari, ti to ne možeš. Ja se tebi sad smejem jer si prezanimljiva, a mafijaš - rekao je Luka.

- Ti si u boksericama bio prezanimljiv - rekla je Anita.

- Ja sam ti se izvinio ako sam te povredio. Imam traume od tebe, idem u garderober kao neka žena i presvlačim se - rekao je Luka.

- Ajde još jednom se presvuci na sred sobe - rekla je Anita.

- Jasno se video da sam hteo da prikrijem - rekao je Luka.

- Anita se od danas ne ponižava ni trunku zbog tebe - rekla je Anita.

- Spakuj svoje stavri, napusti mesto stanovanja i idi gde ti je lepše - rekao je Luka.

- Sledeća svađa en odgovaram za postupke - rekla je Anita.

- Razbiješ jedan parferm, ja razbijem tri - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić