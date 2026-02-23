AKTUELNO

Zadruga

Imam traume od tebe! Luka pokušava da sklopi primirje sa Anitom, ona mu za narednu grešku najavila PAKAO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne znaju gde udaraju!

Luka Vujović uložio je svu snagu da smiri tenziju sa Anitom Stanojlović.

- Privrženost tebi, lojalnost i da sam tu za tebe sam pokazao, jedini od svih! Da mi dođe da bacim foru za Maju ili Aneli meni ne znači da imam emocije, ali tebi bi to bilo bolesno. Ti imaš samo antiharizmu u sebi za te stvari, ti to ne možeš. Ja se tebi sad smejem jer si prezanimljiva, a mafijaš - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si u boksericama bio prezanimljiv - rekla je Anita.

- Ja sam ti se izvinio ako sam te povredio. Imam traume od tebe, idem u garderober kao neka žena i presvlačim se - rekao je Luka.

- Ajde još jednom se presvuci na sred sobe - rekla je Anita.

- Jasno se video da sam hteo da prikrijem - rekao je Luka.

- Anita se od danas ne ponižava ni trunku zbog tebe - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Spakuj svoje stavri, napusti mesto stanovanja i idi gde ti je lepše - rekao je Luka.

- Sledeća svađa en odgovaram za postupke - rekla je Anita.

- Razbiješ jedan parferm, ja razbijem tri - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Više nema nazad! Luka i Anita smišljaju kako da se operu od vrele akcije, odlučili da zataškaju sve (VIDEO)

Zadruga

Definitivno bez karaktera: Luka uložio poslednji atom snage da Aneli otvori oči i ukaže na greške koje pravi, ona ponovo izgorela od ljubomore! (VIDEO

Zadruga

DRAMA: Luka se pogubio u lažima, svim silama se pere od flerta sa Anitom! (VIDEO)

Zadruga

Jao majko, upropastio sam se! Luka kuka nakon noći provedene sa Anitom, Maja odmah krenula sa provokacijama! (VIDEO)

Domaći

NIJE IM SVEJEDNO: Luka i Anita u strahu od osude takmičara, on priznao da ga je OPČINILA (VIDEO)

Zadruga

Druga šansa: Gastoz ponovo pokušao da sklopi primirje sa Anđelom! (VIDEO)