ISTINA U LICE: Ivan rešio da skine Boginji RUŽIČASTE NAOČARE i objasni joj da nije Alisa i ne živi u ZEMLJI ČUDA: TVOJA LJUBAV PREMA FILIPU JE JEDNOSMERNA ULICA! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Naredno pitanje u Igri istine Miki Dudić je postavio Luki Vujoviću.

- Da li si se osvestio kolika je težina odbijanja zadatka i da li bi to ponovio? - upitao je Miki.

- Nije mi teško. Opet bih isto uradio. Ne bih ležao u istom krevetu sa nekim ko je najstrašnije vređao moju porodicu. Vanja, da li postoje neke emocije između Janjuša i tebe - kazao je Luka.

- Zaista nema tu ničega. Nema veze ni sa tim što sam prestala da se družim sa Milenom, ni što smo se družile, pa da zbog toga nešto ne želim sa njim. Isključivo smo prijatelji. Bebice, kako ti pada to što će Filip i Teodora dobiti neki zadatak? - rekao je Luka.

- Okej. Sve ću podneti. Anđelo, za tebe jedno pitanje, kako si? - upitao je Bebica.

- Dobro. Imam pitanje za Boginju. Kako si se osećala dok si gledala klip sa Filipom, da li ti je žao jer učesnici danas nisu naveli da si ti najzaljubljenija u njega? - upitao je Anđelo.

- Krivo mi je, da - kazala je Boginja.

- Devojko, šta ti znači da te neko navede, a da te dečko više ni ne dodiruje? Šta ti to znači? Nije mi jasno, odakle ti takva teorija? Ja vidim emociju između Filipa i Teodore, a kad si ti u pitanju, ta emocija je obostrana - kazao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.