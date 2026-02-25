Presekla! Teodora odlučila da se vrati na žurku, a Bebici STAVILA ZABRANU! (VIDEO)

Au!
Teodora Delić je odlučila da legne preko celog kreveta kako bi provocirala Bebicu zbog kog je morala da napusti žurku.
- Samo se skloni od mene - rekao je Bebica.
- Smaraš me, ne daš mi da se nasmejem i da igram na žurki. Ovo je klasično maltretiranje. Zašto pomeraš najveću ljubav u tvom životu? Obezbeđenje! - rekla je Teodora.
- ajde skloni se - rekao je Bebica.
- Što si ti otišao sa žurke? - pitala je Teodora.
- Meni nisi prišao - rekao je Bebica.
- Ja sad odoh na žurku, ti nemoj da dolaziš jer si u šorcu i majici - rekla je Teodora.
Autor: A.Anđić