Presekla! Teodora odlučila da se vrati na žurku, a Bebici STAVILA ZABRANU! (VIDEO)

Au!

Teodora Delić je odlučila da legne preko celog kreveta kako bi provocirala Bebicu zbog kog je morala da napusti žurku.

- Samo se skloni od mene - rekao je Bebica.

- Smaraš me, ne daš mi da se nasmejem i da igram na žurki. Ovo je klasično maltretiranje. Zašto pomeraš najveću ljubav u tvom životu? Obezbeđenje! - rekla je Teodora.

- ajde skloni se - rekao je Bebica.

- Što si ti otišao sa žurke? - pitala je Teodora.

- Meni nisi prišao - rekao je Bebica.

- Ja sad odoh na žurku, ti nemoj da dolaziš jer si u šorcu i majici - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić