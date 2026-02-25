AKTUELNO

Zadruga

Presekla! Teodora odlučila da se vrati na žurku, a Bebici STAVILA ZABRANU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Teodora Delić je odlučila da legne preko celog kreveta kako bi provocirala Bebicu zbog kog je morala da napusti žurku.

- Samo se skloni od mene - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smaraš me, ne daš mi da se nasmejem i da igram na žurki. Ovo je klasično maltretiranje. Zašto pomeraš najveću ljubav u tvom životu? Obezbeđenje! - rekla je Teodora.

- ajde skloni se - rekao je Bebica.

- Što si ti otišao sa žurke? - pitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni nisi prišao - rekao je Bebica.

- Ja sad odoh na žurku, ti nemoj da dolaziš jer si u šorcu i majici - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

