To više neću da radim: Alibaba digao ruke od Maje, setio se reči upozorenja Stanije Dobrojević! (VIDEO)

Žestok početak emisije!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Da li si sad skapirao zašto te je Stanija upozorila na Maju Marinković? - glasilo je pitanje.

- Teško pitanje... Nije ona mene upozorila, nego smo imali ljubomornu scenu jer sam tražio slike. Ja sam rekao da neću imati komunikaciju za stolom, nego da ću možda nekad da je branim jer je ona nas branila. Ona je rekla da sam završio ako je budem branio. Ona je rekla da će da me šutne. Ja sve radim iskreno u momentu i bilo bi glupo da kažem da mi je žao, ali znam da to više neću da radim. Sve radim svesno i ne može da mi bude žao - govorio je Asmin.

- Ona je mogla da pretpostavi da će nešto da se desi između njih. Ja mislim da je ona stvorila emociju ali da nema herca to da prizna - dodala je Aneli.

- Ja ću upozorenja da uzmem za rezervu jer je to rekao Asmin, pa mogu da verujem ili ne. On je meni rekao da su imali sitaciju za tu ljubomornu scenu i to mi je razumljivo jer sam i ja ljubomorna. Nije normalno i prirodno da neko gleda fotografije. Možda misle da nemam hrabrosti, ali imam za sve, a pitanje je samo da li hoću ili neću, a u ovom slučaju neću. Eto vidiš šta ti je život, upozoravaju na Maju, a kad pogledaš ja sam nebitna u priči i na kraju su Asmin i Aneli završili zajedno - pričala je Maja Marinković.

- Ja sam očekivala drugačiji odgovor od Asmina jer je izašao klip kad je Asmin pričao Dači drugu priču. Ja znam da je on rekao da Stanija nije htela da ga upozna sa Majom, ali je on nakon toga stao uz Maju i ogradio se od Stanije. Meni je smešno kad Maja kaže da pozdravlja njenu Staniju. Maja je svesna da na početku dok su bile čokoladice i kad se nije znalo da žuti karton, a ponaša se kao da nije došlo do konkretizacije, ali da je flertovanje okej. Mislim da Stanija nema lepo mišljenje i da Maja to zna - komentarisala je Matora.

