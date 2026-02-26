Dušica zatreskana u Matoru?! Dragana uvela restrikcije, Uroš Stanić progovorio o Bori: Ja sam im napravio KAŠU OD MOZGA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Dušici Đokić.

- Zašto ne priznaš da ti se dopada Matora, svima nam je jasno koliko ti se sviđa - glasilo je pitanje.

- Nema veze s vezom, stvarno, ne znam ni na konto čega je bilo ko primetio nešto čudno. Niti imam komunikaciju sa njima, niti bilo šta, samo isključivo oko treninga - rekla je Dušica.

- Ne dešava se ništa, neprijatno mi je sada zato što sam napravila kompromis sa Draganom da ne treniramo same, nego kada je tu Milena - rekla je Matora.

- Milane, rekla mi je da je imala se*s sa ženom - rekao je Stanić.

- Ona je na početku pričala kako se Jovana loži na nju, da je bisek*ualka...Nema iz inata. Da li joj se Jovana sviđa ili ne, mislim da igra rijaliti jer je pokušavala sa Janjušem, Asminom, Viktorom... - rekla je Dragana.

Sledeće pitanje bilo je za Uroša Stanića.

- Je l' te nije sramota prema Anastasiji da se ponašaš tako koja je sve uradila za tebe - glasilo je pitanje.

- Nije me sramota, nisam kriv što se Bora opustio sinoć tokom žurke. Koliko znam, oni nisu u vezi, ja sam njoj pričao o mojim emocijama prema Bori, ona je sama rekla da misli da je Bora bise*sualac, govorila je da je videla poljubac mene i Bore, sama me je ubacivala u odnos nje i Bore, govorila mi je da ljubim i grlim Boru sa njom - rekao je Stanić.

- Ja na njega gledam kao na dvorsku ludu, smešan mi je, ne kao da bih ga nabacivala Bori - rekla je Anastasija.

- Borivoje, ne možeš da se pereš od svojih postupaka. Što si me ljubio u nos?! Objasni mi - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić