Nora nema na šta da bude ponosna, ne prepoznajem sebe: Alibaba smatra da je totalno izgubio muškost, pa priznao: Ako odemo na sud, Sita i Grofica je NIKAD NEĆE VIDETI (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu sa Aneli Ahmić i njihovom roditeljstvu.

- Hajde da pričamo o tvom i Anelinom odnosu, došlo je do nekih promena. Ti si rekao da si posle Mićine nominacije shvatio da si nula od muškarca, koje su te to njegove reči navele na razmišljanje i šta si zaključio - pitao je Darko.

- Najviše kada mi se Mića obratio i rekao mi ono za Noru, za torte. Shvatio sam da je čovek u pravu. Sam sebi sam u očima pao kao muškarac, šta sam dozvolio da me savetuju za dete deca od 20 i nešto godina...Aneli je sve to uvukla u rijaliti, ali nisam smeo to sebi da dozvolim, trebao sam drugačije da reagujem. Mene sramota bude šta sam izjavljivao za Noru i Aneli, ali one su mene terale na to i mislim da nijedna normalna osoba ne može da ima lepo mišljenje o meni, jer ga nekada ja sam o sebi nemam. Ja shvatam da njima ne ide u korist da okrenem ploču, ali ja više nemam snage za te stvari. Rekao sam joj tri stvari koje me zanimaju o Nori, ako ne, onda ću stvarno morati preko suda - rekao je Asmin.

- Na taj dan ste i ti i Aneli doživeli najveću sreću. Ona ti rodila dete, ona postala majka, to je bila kruna vašeg odnosa - rekao je Darko.

- Jeste, zaboraviš na sve lepe stvari što su bile u životu, ali ovo traje već tri godine. Ja bih najviše voleo da izađem odavde i da se više nikada ne pojavim u javnosti. Imala bi sve u životu baš zato što je majka mog deteta i dete sa njom. Najveću štetu nosi Nora, niti ima oca, niti ima mame. Sve što jedan muškarac može da izgubi, ja sam izgubio. Ja ranije nisam imao Instagram, a Aneli nnije još uvek svesna šta je uradila, ali ja sam svestan i biram da budem pametniji, ne zbog sebe, ali zbog Nore, da. Nek ta njena sestra i mama pljuju, ne zanima me - rekao je Durdžić.

- Ti si svestan da ti Aneli ništa ne veruje, jer se opekla par puta u rijalitiju. Kako ona sada da bude sigurna da ti to stvarno hoćeš - pitao je Darko.

- Ne zanima me da li mi veruje. Ja sam imao plan, hteo sam da dokažem neke stvari, ali sada nemam potrebe da teram inat i da dokazujem. Šta da dokažem?! Jedino da je oženim u inat za neki dokaz. Nemam šta više da dokazujem ni sebi, ni Aneli, a ni narodu. Neka radi ona šta želi da radi, ja ću da radim isto šta želim...Svestan sam nekih svojih stvari i da ovo ne vodi ničemu, šta je meni ovo dobro donelo što sam uradio?! Ništa. Okej, hteo sam da odbranim sebe, svoje ime i svoju porodicu, ali od čega više da ih branim?! One zarađuju na osnovu toga što me blate, al' to neka priča o njima, ne o meni - rekao je Asmin.

- Da li ispada da je Siti i Grofici preča zarada, kako kažeš, sa društvenih mreža od dobrobiti Nore koja treba da ima mamu i tatu koji su u dobrim odnosima - pitao je Darko.

- One su to dokazale. Njih ne zanima Anelino stanje. Ja znam da mene Sita i sada pljuje napolju. Meni to više nije potrebno u životu. Šta imam ja od nje?! Nemam ništa - rekao je Asmin.

- Ja sam video da dođeš i zagrliš Aneli i kažeš: "Ovako si kuvala u Lincu" - rekao je Darko.

- Ja ne osećam prema ovom čoveku ništa, ako može da bude okej sa mnom, može, ali da ja budem sa njim bliska, ne pada mi na pamet. Boli me ku*ac za tebe i za tvoju podršku. Nabijem vas na ku*ac i tebe i tvoju korist - rekla je Aneli.

- Koliko je bolna spoznaja da si otac, ali ne i tata - pitao je Darko.

- Ja jesam otac na papiru, ali ne i tata. To mi je rekao Filip Đukić i to kada je bio pijan, zamisli to?! Niti provodim s njom vreme, ne mogu ni da joj dam pare kada Sita i Grofica to potroše. To je blam za jednog muškarca, kada shvatiš da si otac, ali nisi tata...Nisam ja ljut, ja sam u sebe razočaran. Ja sam pre ovoga živeo san svakog muškarca na svetu, sada živim sramotu svakog muškarca. Kada se gledam u ogledalo, ne mogu sebe da prepoznam, gledam sebe kao nekog majmuna - rekao je Asmin.

- Rekao si da Aneli prebacuje priču da si ti kriv za sve - pitao je Darko.

- Ja jesam otišao kada je krenula Elita 7 u Sarajevo, sedeo s Sitom, Groficom, brat Ajlin, čak nas je Nerio služio, radio kod brata. Ajlin je govorio: "kako vas nije sramota da blatite čoveka", nisam izašao iz države, one su nastavile...Ja čekam Nikicu ispred hotela, a Sita prijavljuje u MUP-u da hoću da joj ubijem muža, a samo sam hteo da vidim svoje dete. Tri puta sam otišao, tri puta sam dobio prijave. Kaže Mića što nisam otišao na vrata, pa šta da odem i da me uhapse?! - rekao je Asmin.

- Ako budeš unormalio odnos sa Aneli zarad vašeg deteta, da li će Sita i Grofica dobiti od tebe ono što misliš da zaslužuju - pitao je Darko.

- Naravno da će dobiti...Aneli zna da će to da bude, mora da se pomiri sa tim. Ja tvrdim da ako budem otišao na sud, da Sita i Grofica nikada neće videti Noru, a Aneli kada ja to budem hteo...Njoj ako treba rodni list, ode u Austrijsku ambasadu u Sarajevu i izvadi ga, šta je problem?! - rekao je Asmin.

- Je l' ima Nora nešto čime bi se ponosila i da kaže: "ovo je moja majka, ovo je moj otac" - pitao je Darko.

- Da se meni desilo ovo sa mamom i tatom, ja ne bih imao na šta da budem posnosan. Nora ne može ni na šta da bude ponosna, to je istina. Ja bih se stideo i tate i mame - rekao je Asmin.

- Moja će ćerka meni jednog dana biti zahvalna, šta sam ja sve ovde prošla - dobacivala je Aneli.

- Na šta da bude ponosna, kada krene u školu, da kada se posvađa sa nekim da joj pokazuju klip da je išla na abortuse, kako nasrće na mene?! Nora je imala sve i pre Elite 7 - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić