Zamisli da moraš da budeš osuđen na kanalizaciju nazvanu Ahmićima: Maja misli da Aneli i Asmin nisu iskreni, pokušala da ih ponizi kao nikad (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Maju Marinković, kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Ja sam sad na reklamama rekla, oni su osuđeni na propast, trajnu propast i ne postoji način da se izvuku. Meni je ovo sve, samo nije rešavanje problema - rekla je Maja.

- Ko ti je iskreniji - pitao je Darko.

- Moram da kažem da su mi apsolutno isti, njihov odnos zavisi od toga u kakvom su raspoloženju. Aneli je totalno kontraditktorna. Ne vidim nigde suštinu i rešenje problema. Dača mi je malo pre ispričao da je ona rekla da će zbližiti Asmina i mene. Oni su ljudi koji su roditelji. Oba izlaganja su mi bila smešna, njoj je bitnije da naglasi da on njoj prilazi, njemu da ga ona voli, a onda za šest limenki piva završe u hotelu. Ja mislim na konto cele ove priče da će se oni vukljati ceo život. Ovde je u pravu Matora, nije bitno ko je bolji i ko je u pravu, Aneli je u tom fazonu, nema opravdanja! - rekla je Maja.

- Jao, ti znaš šta će ti se desiti, pa karma je ku*ka, čime se sladiš, karma je ku*ka - dobacivala je Aneli.

- Evo, ovo je nemoć! Kada je nešto tema, to se komentariše u datom trenutku...Ja sam ovde osam godina, meni su u životu sve omogućili otac i moja majka i ja sama sebi, dva stana na svoje ime, ključevi se samo ređaju...Svaka devojka koja bude bila sa Asminom, imaće ozbiljan problem! Nikada ne bih bila sa Asminom, ne gledam ga na taj način, niti me intresuje u tom smislu. Zamisli da moraš da budeš osuđen na kanalizaciju nazvanu Ahmićima?! Čim je htela da mi nabaci oženjenog brata, šta ja više da kažem - rekla je Maja.

- Grofica kaže da ti ličiš na saobraćajnu nesreću - rekao je Darko.

- Čula sam, ali to je njihova nemoć. Neka rešavaju svoje porodične probleme. Kada izađem odavde, za mene ta budala ne postoji više. Goreću ja u Budvi kao i svaki put, ovo je mnogo bitnije nego neke ženske rijaliti svađe. Meni je ovo cirkus, meni je ovo smešno, ja se ludo zabavljam - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić