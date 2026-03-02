Želi da bude dobar s majkom, ali ne može: Janjuš priznao koliko mu je teško da gleda tužnog Neria, zaštitio ga pred svima! (VIDEO)

Sažalio se!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Neriu Ružanjiju.

- Nerio, napadaju te da ne štitiš ženu i da si hladan prema porodici, kako kome odgovara. Vidim da nisi spreman za ovo ovde, ti si mi to i priznao. Ja te u svemu razumem, samo moraš da povučeš neke poteze koji će biti pametni. Sad je rekla Hana da nije zadovoljna s tobom - rekao je Mića.

- Mićo, nisam zadovoljna njegovim ponašanjem, ne s njim - rekla je Hana.

- Ljudi, dečku je težak. On želi da bude dobar s tobom, a želi i da bude dobar sa svojom majkom zato mu je toliko teško - rekao je Janjuš.

- Matora, Dragana dobija mali budžet. Ona je ove sezone najelokventnija, a ja nisam za vaš odnos i to se dobro zna, samo što je ona birala tebe - rekao je Mića.

- Murate, srednji budžet. Ti si ovde veliko iznenađenje, došao si da učestvuješ u našem rijalitiju i odlično kapiraš naš jezik. Murate, ako ti se Boginja sviđa onda moraš da kreneš i pokažeš stvarno da ti se ona dopada - rekao je Mića.

Autor: N.Panić