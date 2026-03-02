AKTUELNO

Zadruga

Želi da bude dobar s majkom, ali ne može: Janjuš priznao koliko mu je teško da gleda tužnog Neria, zaštitio ga pred svima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sažalio se!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Neriu Ružanjiju

pročitajte još

Karambol u Eliti! Nerio skočio kao oparen i izvređao Aneli, tresu se zidovi Bele kuće od urlika (VIDEO)

- Nerio, napadaju te da ne štitiš ženu i da si hladan prema porodici, kako kome odgovara. Vidim da nisi spreman za ovo ovde, ti si mi to i priznao. Ja te u svemu razumem, samo moraš da povučeš neke poteze koji će biti pametni. Sad je rekla Hana da nije zadovoljna s tobom - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mićo, nisam zadovoljna njegovim ponašanjem, ne s njim - rekla je Hana.

- Ljudi, dečku je težak. On želi da bude dobar s tobom, a želi i da bude dobar sa svojom majkom zato mu je toliko teško - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Drama: Lepi Mića i Uroš Stanić žestoko zaratili, prozivke pljušte kao lude! (VIDEO)

- Matora, Dragana dobija mali budžet. Ona je ove sezone najelokventnija, a ja nisam za vaš odnos i to se dobro zna, samo što je ona birala tebe - rekao je Mića.

- Murate, srednji budžet. Ti si ovde veliko iznenađenje, došao si da učestvuješ u našem rijalitiju i odlično kapiraš naš jezik. Murate, ako ti se Boginja sviđa onda moraš da kreneš i pokažeš stvarno da ti se ona dopada - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može da kontroliše ljubomoru: Svi provalili koliko Alibabu boli Filip Đukić, Maja ga zakucala pred svima! (VIDEO)

Domaći

Janjuš ne može da preboli Aneli: Dirljivim rečima svima stavio do znanja koliko mu je teško!

Zadruga

Ako njemu ne smeta DA GA NEKO DEGRADIRA... Miki ne može očima da gleda Enu Čolić, Janjuš ga savetuje KAKO DA JE SVARI! (VIDEO)

Zadruga

Prvo ga pedalirala, pa mu se umiljava: Aneli ni sama ne može da odluči da li želi da priča s Janjušem ili ne! (VIDEO)

Zadruga

Ako je loš muž, pustite ga da bude dobar otac: Matora održala lekciju Milici, Terzi, ali i Sofiji, Janjuš priznao: Moja bivša žena ima pravo da kaže d

Zadruga

Treba da je bude sramota: Terza završio u suzama zbog Milice Veličković, ne može da veruje koliko želi da ga oskrnavi kao oca! (VIDEO)