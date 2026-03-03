AKTUELNO

Zadruga

Uplašen je i nije iskren: Dača pokušao da satera Filipa u ćošak, svim silama želi da prizna emocije prema Teodori! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Sklopio sve kockice!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" komentarisao se odnos Teodora Delić i Filipa Đukića.

- Teodora je danas rekla da je njoj sve jasno, a tad nisam razumeo šta je njoj to jasno. Ona je meni pre nedelju dana rekla da se Filip plaši - rekao je Dača.

- Ja to nisam nisam rekla za njega, ja sam uvek pričala da je logično da će dečko da čuva svoje honorare, a ne da se bori za nešto gde nema emocije - dodala je Teodora.

- Sad vidimo da su tamo normalno funkcionisali. Jasno mi je što Bebica sve radi, on sve vidi, ali je on sam kriv jer ostaje u ovom odnosu. Meni je Teodora ispričala, bilo mi je zanimljivo, a sad vidim da je uplašena čim mu se pravda i nije mu rekla upečatljiva pitanja. Filip nije iskren i on se opet plaši - govorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ispašćete smešni svi vi koji pričate da je nju čekam. Videćeš posle leta, posle jeseni i ispašćeš smešan - vikao je Filip.

- Teodora je pitala da oceni Boginju i dao joj je sedam, a kod mene je u radiju Teodoru ocenio sa osmicom. Ispao je folirant jer je sve navodio na sebe. On se sad smeje - pričao je Dača.

- Pa smešno. Svi koji pričate da imam emocije i da je čekam ispadate smešni - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

