Teodora nikad žešće isponižavala Bebicu: Sve vreme ga sprda i smeje se Đukiću, on ni da je pogleda! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

- Kakav je sad vaš odnos? - upitao je Bora.

- Imao sam reakciju u ponedeljak jer sam čuo stvari koje mi smetaju, nisam čuo to od Teodore. Ja da sam igrao igru istine ne bih pitao ništa vezano za njih dvoje, namerno bih skrenuo sa teme. Znam da nju ne interesuje ta priča, a ono što ja mislim je da je ona pitala ono što je bilo zanimljivo gledaocima - rekla je Teodora.

- Ja nisam postavljao pitanja za nas dvoje nego za vas dvoje. Mene zanima da li ti Bebice misliš da sam ja ispipavao teren za spolja? - upitao je Filip.

- Ne, ali sam rekao za tebe da si jako taktičan i mislim da si imao cilj da tako izgledaš - rekao je Bebica.

- Ja sam postavio pitanja koja mislim da će biti zanimljiva, a ne što mene ne zanima - rekao je Filip.

- Jasno, ja sam to i rekao - rekao je Bebica.

- Bebice, da možeš po jedno pitanje da postaviš Filipu i Teodori, koje bi to bilo? - upitao je Bora.

- Filipa nemam šta da pitam, a Teodoru sam sve već ispitao - rekao je Bebica.

- Teodora sinoć si igrala, otkad ta promena? - upitao je Bora.

- Od sad svaku žurku igram, promena je nastala kada je Nenad obećao da neće ništa doživljavati kao flert - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić