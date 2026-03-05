On je mene razočarao kao čovek! Filipu Maja okrenula leđa, a onda i Teodora pokušala da se OPERE od njega, učesnici je vratili na fabrička! (VIDEO)

Sve mu devojke polako okreću drugi list.

Sledeće pitanje voditeljka Maša Mihajilović postavila je Maji Marinković.

- Da li je tebi krivo što je ostavio Aneli a ne tebe iako ste bili intimni - glasilo je pitanje.

- On je razočarao mene kao čovek, mi imamo drugarstvo dugi niz godina, jeste bezveze, ali to je on, nisam to očekivala od njega, ali nije me dotaklo - rekla je Maja.

- I ona je ostavila Teodoru, a vređala joj je Takija, nisam osećao da je trebalo da je ostavim, ne mogu da radim ništa na silu - naveo je Filip.

Potom je sledeće pitanje bilo upućeno Teodori Delić.

- Kako si mogla da kažeš da kažeš da si pitanja Filipu postavila zato što to gledaoce interesuje - glasilo je pitanje.

- Zato što tako mislim - rekla je ona.

- Ovo je laž, jer igramo svaki petak igramo igru istine a nikad nije to pitala - rekao je Luka.

- Ovde imam izbor da pitam nekog drugog, a tamo nisam imala drugog izbora - rekla je Teodora.

Autor: R.L.