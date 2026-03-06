AKTUELNO

Vi ste foliranti, devojka koju voliš te ponižava: Sofija shvatila da Teodora ne može očima da gleda Bebicu, Asmin ponizio i Đukića i Delićevu (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću, nakon što je prikazan deo njegovog boravka u hotelu sa Teodorom Delić.

- Ja sam bio tamo, šta treba da komentarišem?! Pitao sam pitanja za koja smatram da su zanimljiva, trajala je tri sata Igra istine za nas dvoje. Da nismo pitali bilo bi da ne smemo, sada kada smo pitali, onda ovako...Bila je opuštena, ali ne mislim da je ona zbog mene opuštena - rekao je Đukić.

- Ovo smo već pričali i komentarisali, može da se tumači kako god hoće, neko će da kaže sada kako grizem prst, videla sam sada kako to ružno izgleda. Sada će uhvatiti svaki detalj kako bi dokazali da je ne znam ti ni ja šta. Što se tiče hotela, svaka čast za hotel, ali ja nemam ništa od toga - rekla je Teodora.

- Ovo smo i znali da će biti. Ja sam samo pitala Terzu: "je l' počela igra ili ne?", da sam se ja našla u ovoj situaciji, ja reč ne bih rekla, izbegla bih bilo kakvu vezu mog bivšeg dečka. Ovde se jasno vidi da Teodora ne može Nenada da gleda, imamo prilike mi koji smo u Odabranima da vidimo kako se ona ponaša prema njemu. Ovde je pokazala slobodu, iskren osmeh, nije razmišljala šta će ga pitati, to je izlazilo iz nje. Ne mislim da je bilo šta pogrešila ovde, najjače mi je ono za verenički prsten - rekla je Sofija.

- Imao bih samo jedno pitanje za Filipa, zašto šest meseci onda govoriš da te boli ku*ac gledaoci - pitao je Asmin.

- Boli me ku*ac šta će gledaoci da misle - rekao je Đukić.

- Ti si folirant, ona je folirantkinja. Bebica je vaš odnos prekinuo na silu, ti si se povukao i tebe i nju muči to u duši i ti si bio svestan da ne možeš da dobiješ odgovore do jula. Vi ste iskoristili sada priliku da pitate jedno drugo šta vas zanima, a sada se vadite da je zbog gledaoca. Ona tebe ponižava na Igri istine, ponižava te devojka koja te ludo voli. Gledam te sa strane i zamišljam sebe, u smislu, ti izgledaš smešno, a tek kako ja izgledam - rekao je Asmin.

