Muk u kući! Ivan raskristalisao odnos Teodore i Đukića, ne štedi reči: Filip je kroz ova pitanja isponižavao Bebicu najstrašnije (VIDEO)

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", dala je reč Ivanu Marinkoviću, koji je na početku pokazao majicu koju je napravio za Bebicu.

- E, što se tiče klipa, u pravu je Sofija. Omča oko vrata, da. Oni su nam toliko materijala dali da sve napamet znamo, najzanimljivije su mi Teodorine face, ja je poznajem mnogo bolje nego Filipa, sve vidim na njoj. Prvo, Filip je kroz ova pitanja isponižavao Bebicu najstrašnije i u pravu si kada kažeš da Filip zna šta radi, vrlo je staložen. Filip je pet puta rekao: "zapamtićeš, videćeš napolju". Filip i Teodora su toliko uigrani, oni komuniciraju očima...Teodora njemu daje toliko signala da nešto uradi. Oni uživaju u ovakvoj situaciji, pošto nas Filip stalno nešto ubeđuje da ga na nešto teramo - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

