Neka ima taj stav i ćao: Luka se jada Alibabi na muke sa Anitom, sve probleme svalio na nju! (VIDEO)

Drama!
Luka Vujović žalio se Asminu Durdžiću na ponašanje Anite Stanojlović zbog haosa koji su danas imali tokom dana.
- Ja sam odgovorio Milanu i Aneli, a ona se 20 min raspravlja sa Anđelom. Meni nije jasno, ja kad sam vređao Aneli zamerila je i dogovorili smo se da kuliramo. Aneli je rekla jednu reč, a ona odmah "Šta hoće ova k*rva". Izlazi iz emisije, plače i mene napada. Rekla je da nikad ne bi izašla iz kreveta, sad je izašla i onda neka ima taj stav i ćao. Sve što se dešava dešava se zbog njene reakcije - govorio je Luka.
Autor: A. Nikolić