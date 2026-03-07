ŠOKANTNO! Miki poziva Asmina da objavi Kačavendine intimne snimke da ne bi postao lažov, učesnici ne veruju šta slušaju (VIDEO)

Drama!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar, Darko Tanasijević podigao je Mikija Dudića kako bi prokomentarisao sukob Kačavende i Asmina.

- Pređene su sve granice normalne, vređanje je prešlo u najgori oblik. Ona žena tera po svome, ne znam šta se dešava, ali Asmin ovo što je izneo, videće se da li je istina. Gde ima dima, ima i vatre, ja iskreno ne verujem. Nisam za to nisko vređanje i prljavo. Znači da je to prijateljstvo bilo lažno, pa je sada to kulminiralo - rekao je Miki.

- Šta misliš ko je to izazvao, inicirao - pitao je Darko.

- Iskreno, mislim da je Milena izazvala to u Asminu da se on razljuti na nju i da krene đonom. Ona je đonom krenula na Anđela, na mene, na sve je krenula, pa je Asmin čekao momenat kada će na njega da krene istim načinom vređanja i onda je tu iz kontre izvređao najstrašnije. Niko nije očekivao da će do ove mere da bude, meni je čudno da je Milena dosta bila blaža prema Asminu, bila je veoma rezervisana. Pokušavam da probudim žal, da je žalim, ali ne mogu posle svih uvreda. Ne sladim se, jer da se sladim, ja bih je vređao i gazio. Preodvratno zvuči ovo što je rekao da je incest majka...Ne zagovaram to, ali neka izbaci ako ima te snimke, da se o njemu ne bi pokvarila slika tokom njegovog učešća - rekao je Dudić.

- Mene ničiji stav u ovom trenutku, veruj mi, ne intresuje. Kada je ovaj odnos u pitanju, s obzirom da vidim šta on radi, jedino s čim se ne slažem je da ja sukob nisam izazvala. Po meni, on je ovo započeo vrlo svesno i smisleno. Nemoguće je da je njegova porodica pozdravljala mene, a da su mogli da vide da ja Asmina omalovažavam i gazim tri meseca. Meni ne treba ničije sažaljenje, ovo što je on izneo za nove učesnike, to je pričano u sedmici, on će ovo morati da dokazuje. Ja njemu nisam vređala porodicu i dete, znate koliko mogu da idem nisko, ali ne osećam u ovom trenutku da treba da mu vređam porodicu i dete - rekla je Kačavenda.

- Slažem se malo s Urošem. Lažno prijateljstvo maskimalno. Druga kategorija, ko je hteo da bude prva tema i priključio se i treća kategorija je ona ko veruje Asminu maksimalno. Kada je bila prva svađa u diskoteci kada su rekli da su imali zadatak, tu je počelo, pa se skupljalo. Ako smo dobri, kod mene ne postoji da ti vređam dete. Skupljala se gnev u njima maksimalno - rekao je Luks.

Autor: Nikola Žugić