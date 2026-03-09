Sve mu više SKRAĆUJE LANAC! Anita tačno odredila koga Luka SME da prati na Instagramu, broj pratilaca ne može da pređe osam! (VIDEO)

Sve mu zabranila.

Nakon što su završili vrelu akciju u Odabranima, Luka Vujović i Anita Stanojlović su izašli u dvorište da ispuše cigaretu i da porazgovaraju. Oni su pričali o odnosima sa učesnicima Elite kad napuste rijaliti, a Anita je istakla da ni sa kim iz Elite neće ostati u kontatku. Osim toga, ona mu je tačno odredila kako će morati da koristi društvene mreže.

- Napolju ti ljudi ne mogu da utiču na tebe, a ovde utiču na tebe - naveo je Luka.

- Napolju ih neću videti, sve do jedne osobe ću blokirati - rekla je Anita.

- A mene - pitao je Luka.

- Ti se ne računaš, ti nemaš instagram, napraviću ti instagram gde ćeš da pratiš mene, mamu, tatu, sestru, brata, sina, bivšu ženu i najboljeg druga - navela je Anita.

- A može taj najbolji drug da se zove Joca automehaničar? I da ima crnu profilnu sliku i da prati samo mene? Hoćeš i prijatelj da mi biraš - bunio se Luka, ali Anita je ostala neumoljiva.

Autor: R.L.