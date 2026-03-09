AKTUELNO

Zadruga

Sve mu više SKRAĆUJE LANAC! Anita tačno odredila koga Luka SME da prati na Instagramu, broj pratilaca ne može da pređe osam! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve mu zabranila.

Nakon što su završili vrelu akciju u Odabranima, Luka Vujović i Anita Stanojlović su izašli u dvorište da ispuše cigaretu i da porazgovaraju. Oni su pričali o odnosima sa učesnicima Elite kad napuste rijaliti, a Anita je istakla da ni sa kim iz Elite neće ostati u kontatku. Osim toga, ona mu je tačno odredila kako će morati da koristi društvene mreže.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napolju ti ljudi ne mogu da utiču na tebe, a ovde utiču na tebe - naveo je Luka.

- Napolju ih neću videti, sve do jedne osobe ću blokirati - rekla je Anita.

- A mene - pitao je Luka.

- Ti se ne računaš, ti nemaš instagram, napraviću ti instagram gde ćeš da pratiš mene, mamu, tatu, sestru, brata, sina, bivšu ženu i najboljeg druga - navela je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- A može taj najbolji drug da se zove Joca automehaničar? I da ima crnu profilnu sliku i da prati samo mene? Hoćeš i prijatelj da mi biraš - bunio se Luka, ali Anita je ostala neumoljiva.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Flertovao je sa Majom, dogovarali su i poljubac! Anita nesigurna u Lukine emocije prema njoj, ne može da mu pređe preko ovoga! (VIDEO)

Domaći

AKO ANITA VIDI... Luka našao Maju da mu bude rame za plakanje, njoj se žalio na Stanojlovićevu! (VIDEO)

Zadruga

Mislila sam da je ne voliš, ali... Anita ludi jer sve više shvata da Luka ima emocije prema Aneli, unakazila prijateljstvo njega i Đukića! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da ostane imun: Mića vinuo u nebesa Anđela Rankovića, Luka odmah reagovao! (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje! Uroš totalno podivljao, ne može da veruje šta Anita dopušta (VIDEO)

Zadruga

Alibaba ga preduhitrio: Luka pokušava na sve načine da se dodvori Neriu! (VIDEO)