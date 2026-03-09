Očekivala je mnogo više: Anđelo siguran da je Anita pukla od muke zbog Anelinih poklona! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a na samom početku večeri voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o ljubomori takmičara na poklone koje je danas dobila Aneli Ahmić povodom Dana žena.

- Verujem da je kamera zumirala Anitinu facu i da ljudi mogu da prepoznaju... Ona je očekivala mnogo više jer je nekad za osmi mart bila najsrećnija. Mislim da Asminu nije bio potreban komentar za Aneli. Ja mislim da bilo ko ko želi Aneli loše ne želi Asminu dobro. Aneli treba da izaže zdrave grale, treba i njemu u što boljoj verziji je će do kraja života da bude vezan za nju - govorio je Anđelo.

- Ja sam mislila da će Luka da kaže da ga ne zanima. a delovalo je da priča bez zadrške i da to stvarno misli. Luka je pokazao da ono kad je branio na početku da je to radio jer voli Aneli. Luka je sam sebe demantovao za ostale stvari, kad su u pitanju Asmin i Aneli i da je pravio spisak šta je prevara, a onda je rekao da Aneli zaslužuje da joj je teško. Konkurencija između Maje i Aneli, pokazuju pravi odnos i da su večite rivalke u poklonima, momcima i oblačenju - dodala je Matora.

- Ja bas volim kad Aneli stigne ovoliko poklona - rekao je Viktor.

- Tebi je više stalo do Aneli nego do tvoje devojke kad si ti reagovao na Asmina - dodao je Ivan.

- Ja sam samo hteo da kažem da je Luka bio realan i da je iskreno komentarisao - poručio je Viktor.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić