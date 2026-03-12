AKTUELNO

Kakva pomoć, ti je od ku*ca uništavaš: Luka pecnuo Miću jer se okrenuo od Anite, Pržulj ZAURLAO na njega, Stanojlovićeva UKINULA sek*ualne odnose (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Luki Vujoviću.

- Kažeš da tvoja devojka ima 23 godine, treba je zaštiti, od čega Luka - glasilo je pitanje.

- Kao što je Mića radio u sedmici i prošle sezone je Mića taj koji je mlađe devojke savetovao, vodio sa strane kada počnu da histerišu, sa tim u vezi sam rekao da treba da je zaštiti. Tako sam i rekao Mići u svađi: "gde si ti sada da je vodiš sa strane, da je savetuješ..." - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tada mi nije govorila: "pi*ka ti materina", ja sam joj govorio da joj ne treba veza i da joj ti ne trebaš, nije me poslušala - rekao je Mića.

- Mića je tebe hteo da zaštiti jer poznaje Anitu da ne ulaziš u taj odnos - rekla je Sofija.

- Kako mogu da budem ljubomoran, ako kažem Mići: "pomozi joj" - rekao je Luka.

- Od koga joj treba pomoć, kada je ti od ku*ca uništavaš - urlao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba da je štiti on kao muškarac i dečko da nemaju onakve odnose, tu je kanali kao devojku i kao majku, nešto nisam primetila da je komentarišu negativno, uhvati se uvek Miće jer je isfrustriran što brani Aneli - rekla je Sofija.

- Ja sam Miću zgotivila jer me je štitio kao otac - rekla je Anita.

- Da li sam ti govorio da ti Luka ne treba - pitao je Mića.

- Ne, napadao si me za to što se mešam...Luka je konkretno mislio za to kada imam nervne slomove, kao što je Mića radio - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ustao da je branim kada je neko hteo da svedoči da joj se uzme dete, ja sam je smirivao kada je stiglo za zadatak, nisam rekao da ti trebaš, nego da treba da se zaštiti devojka od 23 godina. Ne treba da se zaštiti od njenih loših postupaka, nego og loših postupaka ljudi prema njoj - rekao je Luka.

- Ne treba niko da me štiti, štitićemo se sami, nemam ni prema jednoj osobi da gledam da li smo bliski ili ne, prema svima isto. Sami ćemo sprečavati naše probleme, da ne bi morao neko da nas brani. Evo, do kraja rijalitija više nećemo imati sek*ualne odnose - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dosta puta sam ovo komentarisao i vratio bih se uvek na iste stvari, ja mislim da je Anita ovim što provaljujem da u poslednje vreme ne viđa svoje dete, na to je uticao njen odnos ovde i njeno ponašanje, to je uticalo na njenog bivšeg muža...Anita ne trpi neke kritike koje Luka ne shvata ozbiljno. Koji je vaš problem?! Kaže Luka: "ona meni ne vređa porodicu", ne treba tebi neko da vređa porodicu da bi vaš odnos bio dobar ili loš. Možda ne podržavaju odnos koji ti imaš jer za tebe nije ljubavni odnos, ne verujem da postoji osoba koja vas dvoje podržava i da misli neko da ste vi u pravoj ljubavi. Za mene ti ljudi nisu normalni - rekao je Janjuš.

- Moram da kažem, mi nismo imali upoznavanje, mi smo se upoznavali kroz vezu. Ako vi niste slušali rasprave kada ste bili klinci, ja ne znam kako ste vi odrastali. Ono što je za vas nenormalno, za mene je normalno - rekao je Luka.

- Da li ti misliš sa tvojih 37 godina da ste vi u super odnosu - pitao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je super odnos, ima materijala da se radi da nam odnos bude savršen - rekao je Vujović.

- Smatram da se Anita u tebe zaljubila, jer se ona zaljubi u svakoga. Ona se opsesivno zaljubi, to je zaljubljivanje gde dolazi do svađa, do ljubomore, do fizičkog kontakta...Vas dvoje, ako mislite da ste u dobrom odnosu, taj ko vam kaže da ste u dobrom odnosu, taj vas laže, jer se vi raspravljate svaki dan Luka - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije. 

Autor: Nikola Žugić

