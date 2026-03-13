AKTUELNO

Zadruga

ZA NJU SU ONI FOLIRANTI: Jovana pevačica oplela po Janjušu i Vanji, sumnja u njihov odnos (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem Jovana Cvijanović komentariše njen odnos sa Janjušem i Vanju Živić:

- Janjuš mi je najveća greška, kajem se zbog toga. Moram da kažem da ovde pričam o Vanju - rekla je Jovana.

- Ne priča ona o Vanji, ona priča o Aneli - dodao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što bi ona pričala o Aneli, ovo je sve za Vanju, kako joj se gadi - rekla je Aneli.

- Pričala sam za opstanak o Vanji, ona je sa njim zbog opstanka, ona tačno znaš šta radi - rekala je Jovana.

- Ja sam u sedmici imala momka, glupa nisam, a ja mogu sutra da idem kući - rekla je Vanja.

- Ti si rekla da ne bi pogledala Janjuša da je sa Milenom u druženju, ženo on tebe već kosisti, kao i što je sve koristio, pa čovek je meni tražio novac - dodala je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

-Ma ti se opusti - rekla je Vanja.

- Vanja je folirant, i to je dokazuala kada je delila budžete, kada je Sofiji i Asminu koje je ogoovarala dala veliki budžet, a to joj je zasmetalo - rekla je Rada.

- Kako je Janjuš prema meni bio normalan, nije mi tražio ništa - rekla je Sara.

- On je tebe izje*ao i pobegao - dodala je Jovana.

- Ne lupaj, on je vodio računa o meni, i iznenađivao me - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

