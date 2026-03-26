Bebica samo što ne doživi fras: Đukić i Teodora ga udruženim snagama sprdaju, Ivan dodao gas! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

- Bebice, ti i dalje ne odustaješ od Teodore? - glasilo je pitanje.

- Ne razumem šta je tu novo, verovatno me pitaju sinoć zbog žurke. Ja njoj ništa neću braniti, ona snosi sama odgovornost za to - rekao je Bebica.

- Otkud ja znam zašto ne odustaje? Vole se ljudi verovatno - smejao se Filip.

- Teodora je l' bi mogla da podneseš da te Bebica ostavi? - upitao je Milan.

- Baš ne bih mogla - bila je Teodora ironična, a svi su se smejali.

- Oni su sinoć bili fenomenalni, dodavali su jedan drugom mikrofon kao da su u bendu nekom, odlični su bili. Trebate tako da nastavite, odlični ste. Grupe ne trebaju da se zovu: ''Gledamo se'', nego: ''Ne gledamo se'' jer se oni ne gledaju već su toliko uigrani - rekao je Ivan.

- Teodora, pričala si Mini da je Bebica rekao da će sam sebi izvaditi oči - rekao je Milan.

- U besu to kaže, naravno da ne bi - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić