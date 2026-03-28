Totalna kontra: Bebica veruje da će ljubav sa Teodorom pobediti sve, ona ne zna ni da li će jutro dočekali zajendo! (VIDEO)

Prosuli tonu šlagera!

Predstavnica i uredenica portala Pink.rs Milica Krasić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Teodorom Delić o njenim problemima sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Zbog čega koristiš svaku priliku da poniziš Bebicu? Smeješ se kad ga vređaju i nazivaju psihopatom - rekla je Milica.

- Moguće da tako izgleda. Verovatno se smeje, ali ne razmišljam da ga tako ponizim - odogovrila je ona.

- Priča se po kući da ćeš da ostaviš Bebicu - dodala je Milica.

- Ne garantujem ništa za naš odnos, ne znam šta će da bude sutra i pustiću vreme da odradi svoje - rekla je Delićeva.

- Videli smo šta se dešavalo između Filipa i tebe. Da li je tačno da imaš emocije prema Filipu i dalje? - pitala je Milica.

- Nemam emocije. Nije bilo pogleda, niti bilo šta. Otkako je stavljena tačka bila sam jasna da nije moglo da dođe do emocija i sa Nenadom sam u vezi prema kojem imam emocije - rekla je Teodora.

- Teodora i ja smo o ovome pričali juče i danas. Ja sam svađu juče napravio namerno svađu da bi nakon puštanja klipa video da li bih saznao nešto drugačije. Imam poverenje, ali mi smetaju neke stvari u njenom ponašanju kad daje povoda i sumnje. Ja sam rekao da neću da joj govorim kako će da se ponaša i šta će da radi. Ja sam jedva čekao da puste klip, da ona sama razmisli i odgovorio kao sada - govorio je Bebica.

- Da li primećuješ promene u Filipovom ponašanju prema tebi ili Teodori? - pitala je Milica.

- Postoje stvari koje radi taktički i te provokacije, ali mene on ne može da isprovocira. Otkako je sve to završeno ne doživljavam ga kao učesnika i ne zanima me šta radi. Imam reakciju samo na Teodoru, njena reakcija i odgovori su mi najbitniji - govorio je Bebica.

- Zbog čega pokušavaš da izazoveš sažaljenje kod Teodore i govoriš joj da ćeš da pobegneš? - upitala je novinarka.

- Ne, nego ne bih sebe maltretirao i gledao neke stvari na silu - rekao je Bebica.

- Ne znam da li sam im ja problem, oni najbolje znaju. Što se tiče utorka da je neko drugi bio na mom mestu ne bi se povezalo, ali mi šta god da uradimo odmah se komentariše - govorio je Filip Đukić.

- Da li bi ušao u priču sa Teodorom ako ostavi Bebicu? - pitala je Milica.

- Nisam zaljubljen, nemam emocije, ne sa njom nego ni sa jednom devojkom - rekao je Filip.

- Večeras su toliko lagali, kao da se veče nije desilo. Ja sedim u ovom trenutku pored Teodore i znam da ljudi napolju sve vide i čuju. Ja mislim da se samo čeka jedna iskra koja se zove Filip Đukić i koji treba da zapali vatru. Mislim da joj Filip nije spas za budućnost, nego za izlaz iz veze. Ja ne znam odakle im hrabrosti da ustanu i ovoliko da lažu? Večeras je sve bilo katastrofa - govorio je Ivan Marinković.

Autor: A. Nikolić