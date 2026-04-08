Pomislila da mu je posebna, pa doživela fras: Aneli saznala da se Đukić i s Teodorom grlio, odmah izljubomorisala! (VIDEO)

Ovo joj se nije dopalo!
Aneli Ahmić pomislila je da je posebna u očima Filipa Đukića jer se grli celo jutro s njom, ali je saznanje da je grlio i Teodoru Delić totalno razočaralo zbog čega je Filipu odmah izljubomorisala.
- Je l' si se zaljubila? - upitao je Bora.
- Ja sam zaljubljena u njega odavno, a to što on neće da priča to je drugo - rekla je Aneli.
- Je l' pričaju nešto ovi? - upitala je Aneli.
- Da ti pruža pažnju kao i svima - rekao je Bora.
- Kakvu pažnju? Nije grlio nikoga - rekla je Aneli.
- Jeste Teodoru, svaki dan - rekao je Bora.
- Grlio si Teodoru je l'? - upitala je Aneli, ali je ostala bez odgovora.
Autor: N.Panić