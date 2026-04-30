Kajem se za... Bora progovorio o monstruoznim i jezivim uvredama, učesnici skočili na noge kao opareni zbog njega (VIDEO)

Ne štede reči!

voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Bori Santani.

- Da radiš kao voditelj na RED televiziji, i da ti je gost Bora Santana, šta bi ga pitao - glasilo je pitanje.

- Pitao bih ga da li ga je sramota reči koje je izgovarao ljudima i da li se stidi sebe. Rekao bi da to nije lepo, da sam sve izgovarao u besu, za neke stvari se kajem, za 80 odsto stvari se ne kajem, za 20 odsto se kajem. Loiše učešće. Ja sam hteo da budem najnormalniji, 80 odsto njih me je ovde omalovažavalo. Kad smo učestvovali u igrama...Uvek je meni davao Toša da podelim piće, nikada nisam mnogo uzimao, uglavnom su to žene bile, čak ni prvi nisam počeo, Bebica je prvi mene vređao, a sada me je prebacilo, to je sve od januara - rekao je Bora.

- Ne znam šta bih ga pitao. Meni je žao kada on uđe u neke situacije i sinoć sam pričao sa njim, ali kao da ne mogu da doprem do njega. Ja znam da se on kaje posle svega, ja sam ga pitao da li ima neki problem u rijalitiju?! On meni kaže da nema, pa kako onda napravi sebi problem ni iz čega?! Niti ima pritisak, niti ga iko komentarišem, znači nema problem, a on sebi napravi zbog banana slično...Ako neko radi neke stvari, kakve veze ima to sa mnom?! Niko nikoga ovde ne može da osudi. Rekao sam mu da ako mu je teško da me iscima, da popričam sa njim. Zbog banana i šta već, on je rekao posle da banane ni ne jede, pa eto, zbog nebitnih stvari on sebi napravi problem - rekao je Đukić.

- Rekao je da mi je*e mrtvo dete, a danas mi se izvinjavao kao pi*ka jedna. On ne zaslužuje da radi bilo gde, a kamoli na televiziji. Prva osoba koja će biti tužena u rijalitiju, to će biti on - rekao je Terza.

- I ja ću tebe da tužim, pa ako mi se nešto desi, onad je on kriv. Ja nikada nisam uvredio neke - rekao je Bora.

- Za sve ćeš da budeš tužen, pa ćeš da platiš, nikome više ne ćutim - rekao je Terza.

- On je jedna drukara i tuži bababa, namešao me je kod svekoga. On je bio svima ovde šlihtara - rekao je Bora.

- Rekao si da mu je*eš mrtvo dete, Filip je pokušao da te spreči da to ne govoriš, ali nije usper+i - rekao je Santana..

- Ne mogu da verujem da je rekao da se n kaje zbog pola para koje je izgubio, ti treba da ldeš da se lečiš. On je prošlu utorak kupuio banane, ali ne, on samo traži razlog kako bi ispunio samog sebe. Ne možeš da se pomiriš sa tim da psuješ druge ljude, 10 dana mi praviš probleme kao bi se svađao sa mmom. Sat vremena pre toga si nparavio sr*nje ovde. Mene je je sramota kada ga vidim, je ne mogu da se...Pustio sam ih da vidim kakva su to go*na i kakvi su to ljudi - rekla je Anastasija.

Autor: Nikola Žugić