Haos u Eliti: Janjušu pukao film i brutalno izvređao Staniju, ona razvezala jezik i uzvratila mu duplo! (VIDEO)

Isponižavala ga!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Marko Janjušević Janjuš i Luka Vujović blate Staniju Dobrojević.

- Ja moram da kažem ovim muškarcima da sam sa 22 godine kupila sebi stan i auto, a oni nemaju ni sada svoj stan. Tu sam gde jesam, sama glavom i bradom, apsolutno me niko ne zastupa. Anđela bih totalno izdvojila iz ove priče, on je nešto skroz drugo i izdvojila sam ga od ostalih momaka - rekla je Stanija.

- Ona nama priča da je ona sa svojih deset prstiju sve napravila, a mi smo ovde Bogalji šta? - upitao je Janjuš.

- Jesi, ti si kockar i košarkaš propali. Mogu da te kupim sa sve gaćama jer imam i diplomu fakulteta. Imam najveći honorar u istoriji rijaliti, samo od rijalitija sam mogla da kupim pet stanova - rekla je Stanija.

- Totalno si nebitna, zaradila si sa p*čkom i s*sama sve. Ti pričaš kako tebe muškarci žele, pa gde ti je muškarac do kraja života? Niko te nije hteo, a ovaj majmun za kog kažeš da ima mršavu k*tu te finansirao - rekao je Janjuš.

- Ti ni za kafu nisi druže, možeš da gledaš moje slike na Instagramu - rekla je Stanija.

- Ja nisam p*čkopaćenik da plaćam nečije slike, a ti prodaješ svoje slike - rekao je Janjuš.

- Ja imam stan u Bileći koji je skuplji od tvog u Rumi da znaš Stanija, a pošto sam ja socijalan slučaj ti možeš da mi pomogneš - rekao je Luka.

- Pričaju da Stanija i ja ulazimo neku priču, a mi smo tu gde smo i spontani ne ulazimo ni u kakvu priču - rekao je Anđelo.

