Progutali sve uvrede kao da nisu postojale: Udruženje Aneli, Anite i Luke izazvalo karambol, Dača ih vratio na fabrička podešavanja! (VIDEO)

Haos u rijalitiju!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu, a radilo se o udruženju Anite Stanojlović i Luke Vujovića sa Aneli Ahmić.

- Dačo, kako je moguće da Anita i Luka odjednom podržavaju Aneli i da je ona bolja od svih? - pitao je Milan Milošević.

- Pre mesec dana su govorili da im se meša u vezu, da je loša majka i Luka je govorio kako ona nikad nije čuvala svoje dete. Oni su najgore blatili Aneli, pre svega Luka, sve najgore su rekli o njoj. Dešava se onda situacija kad je Stanija došla ovde i kad je rekla da će da se takmiči do kraja, e onda se sve menja. Njima ne odgovara Stanija. Zašto da ne pobedi Asmin kad su više njegovu stranu držali kad se sve pričalo? Došle su nominacije u Luka je rekao kako je ona žrtva, treba da pobedi, a ona na sve to ćuti. Ja da sam na Anelinom mesto rekao bih: "Skakavcu, rekao si da guram dezodorans u vaginu". Sve najgore je govorio, a sad odgovara šta on priča - govorio je Dača.

- Šta je problem? Meni sve ovo odgovara i on sam sebe demantuje. Mene ne mogu u ovo da ubace jer sam ja van ove priče. On bi voleo da se mi ujedinimo. Znamo šta je ona meni radila dok sam bila u vezi - rekla je Aneli.

- Anita je pričala kako njoj narkomani čuvaju dete, kako je prenosila drogu u p*čki i prenosila kofere i sad ništa ne važi. Aneli skače ovde na svaku sitnicu, pa što nije skočila kad ju je hvalio? Pričao je do juče sve i svašta za nju - nastavio je Dača.

- Za mene je više ovde kriva Aneli koja se kao jedinka bori sa Stanijom - rekao je Ivan.

- Maja se jedina ne petlja i ne stoji ni na čijoj strani - dodao je Dača.

- Da li se ja udružujem? Mene ne petljajte u Luka, Anita i Aneli. Da li nekoga diram prvi? Da li vodim Anitine, Lukine i Aneline ratove protiv Stanije? - umešao se Asmin.

