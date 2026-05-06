Nekada me nervira, a nekad mi je drag: Aneli otvorila dušu o Janjušu, pa žestoko isprozivala Maju Marinković: Na šta liči, sva izobličena... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Uroš Stanić seo je u dvorištu sa Aneli Ahmić, te su tako porazgovarali o njoj i Filipu Đukiću, ali i o njenom trenutnom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Vidim ti i Filip plešete, zagrlio te jedanput - rekao je Stanić.

- Ko?! Nismo se takli. Ja se sprdam, ti stvarno misliš da sam se zaljubila - rekla je Aneli.

- Deluješ mi zagrejano - rekao je Uroš.

- Simpatije postoje i tako to...Sprdam se, treba malo da se zezam, vidiš da idem i da peckam Janjuša - rekla je Aneli.

- Janjuš i Vanja su raskinuli, nije joj se svideo odgovor koji je dao. Ali, objasni ti meni Janjuša i tebe - rekao je Stanić.

- Drag mi je, nekada ga ne mogu očima videti, nekada mi je za sprdnju drag. Ne gledam ga kao muškarca s kojim bih bila, nema šanse...Nekada me nervira - rekla je Aneli.

- Al' dobaciš ti njemu, ali ni on ne može prema tebi da bude ljut do kraja, uvek na kraju popusti - rekao je Stanić.

- Nisam mu dozvolila da dođe u Dubrovnik posle sedmice, čak sam sve organizovala, i kartu i sve. Dragan hteo kartu da mu pošalje, Nora i ja smo sedam dana bili u vili, čak smo i pre ona i ja izašle... - rekla je Aneli.

- Je l' se kaješ - pitao je Uroš.

- Ne kajem se, ne. Ne bude mi krivo, bolje da je ovako...Jeste on meni drag, prija mi s njim da se družim - rekla je Aneli.

- Znaš šta je bilo najjače, Asmin i Maja potkupili Milosavu da sedi preko puta njih da ne može Stanija da igra. Jedva su se dogovorile da Milosava ode, zamisli čime se bave Asmin i Maja...Ceo dan su spavali, davala mu je sto ultimatuma - rekao je Stanić.

- Na šta liči, sva izobličena, i ona nekome kaže da je ružna - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić