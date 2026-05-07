Šok! Stanija nikad žešće ponizila Đukića pred svima, Asmin i Maja pokušali bezuspešno da ga OPERU (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru.

- Matora, koliko je godina imao Draganin penzioner - glasilo je pitanje.

- Baš sam joj rekla: "gde je ta penzija", ne verujem, naravno da ne verujem, dobijala bi valjda penziju, a i kartica je kod mene - rekla je Matora.

- Ja sam rekla da nisam udata, nemam penzionera i trošim samo tatine pare - rekla je Dragana.

Sledeće pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Neka si vala i ti progovorio, nema veze što si ćutao Asminu na psovanje majke, na višemesečna svakodnevna poniženja, a bitno da je bio hrabar da ustane i izvređa Staniju - glasilo je pitanje.

- Ja nikoga nisam izvređao, hvala. Velika razlika je da li smeš ili ne smeš, ja radim kako hoću, neka ona komentariše. Ne vidim u čemu je problem, ako sam pi*ka, ja sam pi*ka, šta njih toliko sekira?! - rekao je Filip.

- Poenta je samo da međusobno muškarci ne govore jedni drugima mišljenje, a vrlo ih govorite ženama - rekla je Kačavenda.

- Do mog ulaska bio si mutavi boj, koji utorkom prazni ono što prazni, sa mojim ulaskom što si me izvređao, kada si imao mu*a da meni kažeš, nisi imao ista da uzvratiš Asminu, Bebica kada te je nagazio, pobegao si miš...Ti si samo pokazao da ti služe mu*a samo za pražnjenje, a samo si obična muška pičk*ca - rekla je Stanija.

- Sada je rekla pravo mišljenje, do tada je gledala da zapakuje. Ti slobodno vređaj, ovo je nemoć što sada radi - rekao je Filip.

- Ja bih samo da kažem da Filip nikada nije uvredio nekoga verbalno. Ja sve što sam mu rekao, rekao sam mu zbog Maje, ali je Filip bio na svejednoj pozitivnoj anketi - rekao je Asmin.

- Nije ni dobio pitanje, jer je ćutao sve vreme. Meni i Asminu nikada nije odgovorio, ali zato Staniji jeste. Jedini stav koji ima Filip ovde je da neće biti sa ženom koja ima dete, sve ostalo je pogazio. Sa mnom je mogao da ima najstrašniji sukob, to je Asminovo mišljenje o njemu bilo i pre Maje - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić